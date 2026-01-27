Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση Τραμπ εξουσιοδότησε τις εταιρείες κοινής ωφέλειας που εξυπηρετούν μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ακτής να χρησιμοποιήσουν εφεδρικές πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

H χιονοθύελλα έχει προκαλέσει χάος στις μετακινήσεις, με 12.000 ακυρωμένες πτήσεις την Κυριακή και περίπου 6.000 τη Δευτέρα

Η Νέα Υόρκη παραμένει σε κατάσταση «Μπλε Συναγερμού» λόγω των δυνητικά θανατηφόρων θερμοκρασιών

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της σφοδρής χιονοθύελλας που σαρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Παρασκευή και περισσότεροι από 200 εκατομμύρια βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του πολικού ψύχους, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των πολιτειών ανατολικά των Βραχωδών Ορέων.

Τρεις θάνατοι έχουν καταγραφεί στην Πενσυλβάνια, στο Τενεσί και στη Λουιζιάνα, δύο στο Άρκανσας, στο Τέξας και στο Μισισιπή, και από ένας στο Οχάιο, στο Κάνσας, στη Νότια Καρολίνα, στο Κεντάκι, στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Μασαχουσέτη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

A major winter storm spreads across a large swath of the United States.pic.twitter.com/bacWg3JzQN

More than 1 million customers in the U.S. as far west as New Mexico were without electricity and over 10,000 flights were canceled during a monster winter storm that paralyzed eastern… — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) January 26, 2026

Ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαθίσταται σταδιακά, περισσότερα από 560.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα παρέμεναν χωρίς ρεύμα το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το poweroutage.com, εκ των οποίων περισσότερα από 195.000 στο Τενεσί, όπως σημειώνει το NBC. Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι μπορεί να χρειαστούν ημέρες μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση, σημειώνει το AP.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξουσιοδότησε τις εταιρείες κοινής ωφέλειας που εξυπηρετούν μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ακτής να χρησιμοποιήσουν εφεδρικές πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εν μέσω των συνεχιζόμενων διακοπών ρεύματος.

Το Υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε έκτακτες οδηγίες προς τις εταιρείες Duke Energy και PJM Interconnection, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιήσουν «εφεδρικούς πόρους παραγωγής» για να αποτρέψουν διακοπές ρεύματος στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα και σε τμήματα των πολιτειών Ντελάγουερ, Ιλινόις, Ιντιάνα, Κεντάκι, Μέριλαντ, Μίσιγκαν, Νιου Τζέρσεϊ, Οχάιο, Πενσυλβάνια, Τενεσί, Βιρτζίνια, Δυτική Βιρτζίνια και Ουάσινγκτον.

#BREAKING #USA #TEXAS #TX



🔴 TEXAS :📹 A MAJOR WINTER STORM HAS HIT NORTH TEXAS, INCLUDING DALLAS



The storm began impacting the region around January 23–24, 2026, with an Arctic blast delivering a mix of freezing rain, sleet, and snow.#Snow #Nieve #Neige #SnowStorm pic.twitter.com/Sb8ltB4xwo — LW World News (@LW_WorldNews) January 25, 2026

Εν τω μεταξύ, η χιονοθύελλα έχει προκαλέσει χάος στις μετακινήσεις, με 12.000 ακυρωμένες πτήσεις την Κυριακή και περίπου 6.000 τη Δευτέρα.

Την Τρίτη αναμένεται να επικρατήσουν ακόμη πιο χαμηλές θερμοκρασίες στις νότιες πεδιάδες των ΗΠΑ και στην κάτω κοιλάδα του Μισισιπή.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανέφερε τη Δευτέρα ότι μια νέα εισροή αρκτικού αέρα αναμένεται να διατηρήσει τις πολικές θερμοκρασίες σε περιοχές που ήδη καλύπτονται από χιόνι και πάγο, ενώ οι προγνώσεις αναφέρουν ότι είναι πιθανό μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα να πλήξει τμήματα της Ανατολικής Ακτής αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σε κατάσταση «Μπλε Συναγερμού» η Νέα Υόρκη

Οι υπεύθυνοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι η πόλη παραμένει σε κατάσταση «Μπλε Συναγερμού» λόγω των δυνητικά θανατηφόρων θερμοκρασιών.

«Περισσότερα από 50 νοσοκομεία και πολλά κέντρα φιλοξενίας του Τμήματος Υπηρεσιών για Άστεγους της πόλης, θα υποδέχονται όσους Νεοϋορκέζους έχουν ανάγκη ένα ασφαλές, ζεστό μέρος», ανέφερε η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης.

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του «Μπλε Συναγερμού» το Σάββατο. Εκτός από τα νοσοκομεία και τα κέντρα φιλοξενίας όπου οι κάτοικοι μπορούν να ζητήσουν βοήθεια, η πόλη έχει δημιουργήσει δύο καταφύγια για κάθε ένα από τα πέντε διαμερίσματα της πόλης, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου.

