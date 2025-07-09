Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Ο Μητσοτάκης αντιπολιτεύεται έναν απόντα

Ο πρωθυπουργός αντιπολιτεύεται έναν απόντα, άφαντο, κρυμμένο στο λαγούμι του πρώην πρωθυπουργό, θέλει να τον αναστήσει, ανέφερε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

«Πριν δέκα χρόνια τέτοιες ημέρες κάποιοι αποφάσισαν την πιο ηχηρή, την πιο δημοκρατική, μαζική, γενναία και εμβληματική, ιστορική, λαϊκή εντολή που δόθηκε στη μεταπολίτευση, μετά την έναρξη ισχύος του Συντάγματος, την εντολή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015, να την παραβιάσουν, να την καταπατήσουν, να την αντιστρέψουν. Αυτοί που το αποφάσισαν, σήμερα διαγκωνίζονται μεταξύ τους, ποιος είναι ο πιο κακός, ποιος είναι ο πιο λαοπλάνος, ποιος είναι αυτός που χρέωσε περισσότερο τη χώρα», τόνισε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δήλωσε ότι «κάποια ζόμπι» ζητούν τώρα «τα ρέστα από τον ελληνικό λαό γιατί πίστεψε και διεκδίκησε, πάλεψε για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του χρέους, από την μέγγενη της επιτροπείας, από τη δεσποτεία των μνημονίων», επισημαίνοντας ότι «αυτοί που τα αποφάσισαν και τα αποφασίσατε όλα μαζί, ήσασταν εσείς που σε πείσμα της λαϊκής ετυμηγορίας, είπατε ότι θα κάνετε κάτι άλλο».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε θρασύτατο τον πρωθυπουργό με αφορμή τη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, λέγοντας ότι είναι «πρωτοπαλίκαρο όλων των μνημονίων, που τα έχει ψηφίσει και στηρίξει όλα» και «έρχεται σήμερα και λέει το επονείδιστο τρίτο μνημόνιο». Υπενθύμισε ότι τότε η ίδια, ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου, έλεγε ότι «η λαϊκή ετυμηγορία» του δημοψηφίσματος «πρέπει να γίνει σεβαστή». «Τότε εσείς κύριοι στηρίζατε την κυβέρνηση Τσίπρα», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «σήμερα ο πρωθυπουργός κάθεται και αντιπολιτεύεται έναν απόντα, άφαντο, κρυμμένο στο λαγούμι του πρώην πρωθυπουργό, που κάποιοι προσπαθούν να τον αναστήσουν και από ό,τι φαίνεται προσπαθεί και ο κ. Μητσοτάκης να τον αναστήσει… με τη διαφορά ότι ο ελληνικός λαός σας έχει καταλάβει».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ήταν «κατάπτυστη η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών» το καλοκαίρι του 2015, «αμέσως μετά το όχι του δημοψηφίσματος» και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «ξέπλυνε την γενναία λαϊκή εντολή των πολιτών, που ουσιαστικά κατακρήμνιζε το παλαιό πολιτικό σύστημα και ανέθεσε στους καταστροφείς της χώρας να αποφασίσουν αυτοί». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι η ίδια ζητούσε τότε, ως εν ενεργεία πρόεδρος της Βουλής, τα πρακτικά του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών με επίσημα διαβήματα… και «τα έκρυβε ο κ. Τσίπρας επί 4,5 χρόνια που κυβερνούσε και ο Προκόπης Παυλόπουλος επί 5 χρόνια που ήταν ΠτΔ». Πρόσθεσε ότι «είναι ζήτημα δημοκρατίας και διαφάνειας για τον ελληνικό λαό να γνωρίζει πως αντιστράφηκε η εντολή του και ποιοι είναι αυτοί που έκαναν αυτή τη φοβερή πραξικοπηματική πράξη και αντέστρεψαν το «όχι» του δημοψηφίσματος».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παίζει βρώμικα» με τη βοήθεια, τη στήριξη και τον έλεγχο μέσων ενημέρωσης. Συμπλήρωσε ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε για νέο υπουργό Μετανάστευσης τον «ρατσιστή» Θάνο Πλεύρη «ο οποίος έχει πει ότι «στα σύνορα πρέπει να υπάρξουν νεκροί»».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφερόμενη στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας και ειδικά στην Κρήτη, τόνισε ότι η χώρα μας είναι «ευρωπαϊκό κράτος, μέλος του συμβουλίου της Ευρώπης» δεσμευμένο από τις «διεθνείς συμβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Είπε ότι η ανακοίνωση του πρωθυπουργού για «αναστολή εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, είναι διολίσθηση πολιτειακή» και «ανεπίτρεπτη εξαγγελία ωμής παραβίασης δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα και όλες τις διεθνείς συμβάσεις». «Το άσυλο είναι το πιο ιερό καταφύγιο, η πιο ιερή προστασία των κατατρεγμένων», πρόσθεσε και υπενθύμισε ότι στο ναυάγιο στην Πύλο «χάθηκαν 650 άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά, άντρες, μωρά». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διερωτήθηκε «ο πρωθυπουργός ήρθε να κάνει τον μάγκα σε ποιον; Στους εξαθλιωμένους που στοιβάζονται στο Ρέθυμνο;». Σημείωσε ότι ντρέπεται «για αυτή την κατάσταση του πρωθυπουργού...», αλλά και ότι «αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλη ντροπή που έχουμε αυτή την τόσο μεγάλη ατυχία να έχουμε αυτόν τον πρωθυπουργό, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, που κάνει τον μάγκα στους εξαθλιωμένους πρόσφυγες και τους λέει υποψήφιους πελάτες».

Κλείνοντας την ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε ότι «οι πρακτικές των παρακολουθήσεων και της παραβίασης κάθε έννοιας απορρήτου και των εκβιασμών πολιτικού προσωπικού, είναι ακριβώς οι πρακτικές που κατατάσσουν μια κυβέρνηση στο φάσμα του αντιδημοκρατικού καθεστώτος», ενώ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για «γαλάζια εγκληματική οργάνωση και γαλάζια μαφία» και για «προσπάθεια οικτρής συγκάλυψης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

