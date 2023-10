Mαταιώνεται το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ Πολιτική 09:33, 18.10.2023 linkedin

"Οι συνθήκες ασφαλείας δεν επιτρέπουν το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ" σημείωναν κυβερνητικοί κύκλοι