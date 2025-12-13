Βουλή: Δεύτερη ημέρα συζήτησης για τον προϋπολογισμό - Δείτε Live

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, με ομιλίες υπουργών και βουλευτών, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής γα τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.
Στο βήμα θα ανέβουν κατά σειρά, ο υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Κώτσηρας, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης.
Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
