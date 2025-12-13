Από τα μπλόκα των αγροτών στις επόμενες εκλογές

Της Δώρας Αντωνίου

Στο «γήπεδο» των αγροτών, που πρόκειται να συνεδριάσουν σήμερα στη Νίκαια της Λάρισας σχετικά με το μέλλον των κινητοποιήσεων, βρίσκεται η «μπάλα» της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση, έπειτα από την πρόσκληση του πρωθυπουργού να συναντηθούν μαζί του στις 5 μ.μ. το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε χθες το βήμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος για να στείλει σειρά μηνυμάτων προς κάθε κατεύθυνση, εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, περιέγραψε με σαφήνεια τον «οδικό χάρτη» μέχρι τις επόμενες εκλογές, το κοινό στο οποίο κατά προτεραιότητα θα επιδιώξει να απευθυνθεί το κόμμα και το βασικό δίλημμα στην πορεία για τις κάλπες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στη χθεσινή συνεδρίαση κυριάρχησε η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, θέμα στο οποίο στάθηκε ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης, για να επισημάνει ότι «σφραγίζει την επιστροφή της πατρίδας από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του οικονομικού συμβουλίου των πιο ανεπτυγμένων χωρών της». Όλοι οι βουλευτές που πήραν τον λόγο μετά την τοποθέτηση του πρωθυπουργού συμμερίστηκαν τον θετικό αντίκτυπο που έχει η μεγάλη επιτυχία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόσο στην εικόνα της χώρας διεθνώς όσο και στο εσωτερικό.

Στο κεντρικό θέμα της τρέχουσας επικαιρότητας, αυτό των αγροτικών μπλόκων, ο πρωθυπουργός απευθύνοντας συγκεκριμένη πρόσκληση προς τους αγρότες επιδίωξε να ανακτήσει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία των κινήσεων για ένα θέμα που δείχνει να την έχει πιέσει αρκετά. Στην ομιλία του επανέλαβε ότι φέτος δίνονται περισσότερα λεφτά από την προηγούμενη χρονιά και ότι οι όποιες καθυστερήσεις υπήρξαν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, αντιμετωπίζονται αμέσως. Επανέλαβε, βέβαια, ότι κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει την κοινωνία. Ήταν σαφής ότι το νέο σύστημα καταβολής επιδοτήσεων «είναι μια μεταρρύθμιση η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη, είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απολύτως απαραίτητο να προχωρήσει όπως ακριβώς την έχουμε σχεδιάσει».

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε αυστηρά μηνύματα προς τους βουλευτές. Καταρχάς έβαλε «πάγο» σε προσωπικές στρατηγικές, που εκδηλώνονται με τα διαφόρων μορφών «αντάρτικα» στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας: «Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής να προχωρά. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά, αν πρώτα η μεγάλη μας παράταξη δεν επικρατήσει πολιτικά», τόνισε. Κοινώς, αν δεν πάει καλά το κόμμα συνολικά, μειώνονται οι πιθανότητες εκλογής. Και τους ζήτησε να «βάλουν πλάτη» για να πάει το κόμμα καλά. Όπως τόνισε, «οι βουλευτές, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είστε μόνο, δεν είμαστε μόνο, «ιμάντες» μεταφοράς του κλίματος των πολιτών. Αυτή είναι η μία κατεύθυνση της πληροφορίας. Είμαστε, όμως, ταυτόχρονα και πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με άποψη, με επιχειρήματα, με πειθώ».

Ως προς το ακροατήριο στο οποίο θα απευθυνθεί το κόμμα, ήταν επίσης ξεκάθαρος ότι θα στραφεί σε μια δοκιμασμένη «συνταγή»: «Συσπειρώνουμε πρώτα και πάνω από όλα τη βάση μας. Την ίδια στιγμή απευθυνόμαστε για ακόμα μια φορά σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες. Είναι αυτοί που ενώθηκαν μαζί μας σε αυτό το πλατύ ρεύμα της νίκης και το 2019 και στις δίπλες εκλογές του 2023».

Και το δίλημμα για τις επόμενες εκλογές επίσης διατυπώθηκε με σαφήνεια: «Το ζητούμενο των επόμενων εκλογών δεν θα είναι απλά κομματικό, σε έναν βαθμό θα είναι και ένα στοίχημα υπαρξιακό για τη χώρα. Ένα στοίχημα που θα κρίνει αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής, στην τροχιά προόδου που ήδη ακολουθεί, ή αν, όπως φαίνεται να επιθυμούν κάποιοι, θα καταστεί μία ακυβέρνητη πολιτεία, όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία». Κοινώς, η Ν.Δ. θα κινηθεί θέτοντας επιτακτικά τη σταθερότητα ως πρόταγμα.

Πηγή: skai.gr

