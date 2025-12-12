«Μικρόψυχη» χαρακτήρισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, την κριτική που άσκησαν κόμματα της αντιπολίτευσης στον υπουργό και Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη, κατά την πρώτη εμφάνισή του στην Βουλή μετά την εκλογή του στην θέση του προέδρου του Eurogroup.

Ο κ. Πετραλιάς είπε η στάση σας αυτή «δείχνει γιατί είσαστε μικρά κόμματα» και πρόσθεσε «όποιος σας παρακολούθησε έχει εξαγριωθεί. Θα πρέπει να ξέρετε να διαλέγετε τις στιγμές. Να κάνουμε όση αντιπαράθεση θέλετε αυτές τις πέντε ημέρες, εδώ είμαστε για να σας απαντήσουμε με στοιχεία σε όλα», αλλά «το να ερχόσαστε τώρα να εκμηδενίσετε την πιο σημαντική θέση ιστορικά που έχει πάρει Έλληνας στην Ευρώπη, τι να σας πω; Ό,τι δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια».

Ο υφυπουργός, σχετικά με τις αναφορές εκ μέρους της αντιπολίτευσης ότι όλη η παραγωγική Ελλάδα είναι στα μπλόκα και δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την εκλογή του κ. Πιερρακάκη, είπε ότι «ναι, οι άνθρωποι της παραγωγικής Ελλάδας είναι και αυτοί που είναι στα μπλόκα και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν λύσεις, αλλά αυτός που θα διαπραγματευτεί για την χώρα το νέο ΕΠΑ, την επόμενη ΚΑΠ, το επόμενο ΠΔΠ και τα επόμενα Κονδύλια είναι ο κ. Πιερρακάκης» και αναρωτήθηκε: «Ξέρετε τι δύναμη έχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις κάποιος να είναι και πρόεδρος του Eurogroup; Με αυτά που λέτε είναι σαν να μην έχετε ιδέα!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

