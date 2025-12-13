Φέτος η μάχη του προϋπολογισμού γίνεται αλλιώς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η φετινή μάχη του προϋπολογισμού στη Βουλή αναμένεται να είναι διαφορετική σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Το κλίμα είναι σαφώς πιο τοξικό, οι τόνοι έχουν ανέβει κατακόρυφα και οι συγκρούσεις είναι περισσότερες και σε μεγάλη ένταση. Έως ένα βαθμό είναι φυσιολογικό όσο πλησιάζουν οι εκλογές αν και η πολιτική συζήτηση εκτρέπεται συχνά. Κάθε κόμμα παρουσιάζει διαφορετικό πρόσωπο προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες, ωστόσο το πολιτικό σκηνικό παραμένει σχεδόν το ίδιο. Η αντιπολίτευση κατακερματισμένη δεν μπορεί να κλείσει την «ψαλίδα» με την κυβέρνηση με τις δυο πλευρές να ψάχνουν ακόμα να βρουν τα πατήματά τους.

Η Βουλή χθες υποδέχθηκε θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη, κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης του κορυφαίου νομοσχεδίου της χρονιάς. Η Νέα Δημοκρατία με τον αέρα που της έδωσε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup είναι σε θέση να καυχιέται πως η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί η πλειοψηφία να ζορίστηκε το τελευταίο διάστημα με μια σειρά από ζητήματα, όπως τα Τέμπη, η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μπλόκα των αγροτών, ωστόσο αντέχει ακόμα κοντά στη ζώνη του 30% στην εκτίμηση ψήφου στις δημοσκοπήσεις. Η ανθεκτικότητα που παρουσιάζει στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που παραμένει με διαφορά πρώτος στο ερώτημα της καταλληλότητας για πρωθυπουργός. Παρά τους τριγμούς που υπήρξαν και στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης το κλίμα είναι καλύτερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρει να λύσει σε δυο ημέρες, κατά τη συνάντηση που θα έχει πιθανότατα με τους αγρότες το θέμα των μπλόκων, την Τρίτη θα βρεθεί με το «δεξί» στην Ολομέλεια για να κλείσει τη συζήτηση του προϋπολογισμού.

«Μουρμούρα» επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ, καθώς πέρυσι τέτοιον καιρό στη Χαριλάου Τρικούπη υπολόγιζαν πως θα έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα δημοσκοπικά ποσοστά τους. Ο στόχος της νίκης έστω με μια ψήφο έναντι της Νέας Δημοκρατίας αν και αναπαράγεται συνεχώς και από τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν φαίνεται να είναι εύκολος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει φέτος στον προϋπολογισμό να κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων και να αποδείξει πως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι εφικτό και ρεαλιστικό. Διαφορετικές εσωκομματικές φωνές ταλαιπώρησαν το κίνημα μέσα στο 2025.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Πέρυσι τέτοιο καιρό ο νέος πρόεδρος, Σωκράτης Φάμελλος, είχε δώσει έναν τόνο αισιοδοξίας για επαναφορά του ΣΥΡΙΖΑ σε διψήφια ποσοστά. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό, ενώ όλα άλλαξαν με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. Το Παλλάς και ο διαχωρισμός του «εξώστη και της πλατείας» έδειξαν πως η πολιτική πρωτοβουλία από τον πρώην πρωθυπουργό δεν θα αργήσει να έρθει και όλα μοιάζουν να έχουν μπει στον «πάγο». Στην Κουμουνδούρου έχουν περάσει σε μια εντελώς διαφορετική φάση αν και ο Σωκράτης Φάμελλος δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει την πορεία που έχει χαράξει συνεχίζοντας να καλεί τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε συνεργασία. Ο διάλογος που έχει ανοίξει τώρα στο κόμμα είναι κατά πόσο αυτή η συζήτηση έχει παρέλθει, καθώς το ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκρίνεται, ενώ το κυοφορούμενο νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα έχει αλλάξει τα δεδομένα.

Σε αναζήτηση βρίσκονται και στη Νέα Αριστερά. Συνεδρίασε μέσα στην εβδομάδα το Πολιτικό Γραφείο με τα μέλη του οργάνου να επιλέγουν να αφήσουν μια αιχμή για τον πρώην πρωθυπουργό χωρίς, όμως να τον κατονομάζουν. «Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, κεντρώες, προσωποκεντρικές και μεσσιανικές στρατηγικές, που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτυχημένες στο παρελθόν, όχι μόνο αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή, συλλογική και ενωτική απάντηση στις ρίζες των σημερινών συστημικών προβλημάτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά με τον Νίκο Μπίστη να καταψηφίζει την απόφαση.

Στην Πλεύση Ελευθερίας είδαν τα νούμερα τους να εκτοξεύονται την άνοιξη, όμως το ΠΑΣΟΚ ξανακέρδισε τη δεύτερη θέση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ημέρες στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παρουσίασε και το πρόγραμμα του κόμματος. Έχει τον τρόπο να κερδίζει τις εντυπώσεις και να προσελκύει ένα συγκεκριμένο αντισυστημικό κοινό με τις συνεχείς παρεμβάσεις της στο Κοινοβούλιο. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και στον προϋπολογισμό που ψηφίζεται την Τρίτη το βράδυ.

Από τις άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις η Ελληνική Λύση παλεύει για το διψήφιο ποσοστό, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να ξέρει επίσης καλά πως να ανεβάζει τα «ντεσιμπέλ» στην Ολομέλεια.

Όλο και πιο μαχητικός εμφανίζεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας με το ΚΚΕ, ωστόσο να παρουσιάζει μια στασιμότητα το τελευταίο διάστημα στη ζώνη του 8%-9%.

Πηγή: skai.gr

