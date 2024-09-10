Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Άκριτα, αποφάσισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής με 264 ψήφους, μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που είχε καταθέσει σε βάρος της, η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Η υπόθεση αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση με αφορμή ανάρτηση που είχε κάνει η βουλευτής, αφήνοντας αιχμές για το Πόθεν Έσχες της συζύγου του πρωθυπουργού.

Στην τοποθέτηση της η κ. Ακρίτα, ζήτησε την άρση της ασυλίας της, κάτι που είχε κάνει και στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας τον Ιούλιο, προκειμένου να δώσει τον δικαστικό αγώνα. «Αν είναι ιδιώτης την ανακοίνωση της μήνυσης έπρεπε να τη κάνει ο δικηγόρος της. Την έκανε όμως το γραφείο του πρωθυπουργού”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ως πολιτικοί μπορούμε να συγκρουόμαστε χωρίς να εμπλέκουμε οικογένειες και η σύζυγος του πρωθυπουργού έχει δικαίωμα να ασκήσει έννομα μέσα. Θα κριθεί από τον φυσικό δικαστή η κ. Ακρίτα», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης.

Πηγή: skai.gr

