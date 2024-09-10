«Ως θετική εξέλιξη γιατί έκλεισε αυτή η δυσάρεστη παρένθεση» χαρακτήρισε την καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Ραγκούσης, μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ.

«Η μετά Κασσελάκη εποχή για την προοδευτική παράταξη ξεκίνησε» τόνισε, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει επιστροφή και αυτό φαίνεται από τη διστακτικότητα του ίδιου να δηλώσει στον λαό τι ακριβώς θα κάνει.

«Ο ίδιος έχει καταλάβει ότι αν ξαναβάλει υποψήφιος δε θα πάρει ούτε τις μισές ψήφους που είχε πάρει όταν είχε εκλεγεί» σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι για πρώτη φορά καθαιρείται πρόεδρος κόμματος, ο κ. Ραγκούσης σημείωσε ότι είναι μια εξέλιξη που προβλέπεται από το καταστατικό ενώ διευκρίνισε ότι το κόμμα θα εκλέξει νέο πρόεδρο από τη βάση ώστε να αποφασίσουν «μέλη και φίλοι ποιος θα είναι ο νέος και να δώσουν τέλος στο δράμα που ζούμε».

Αναφορικά με τους υποψηφίους και ποιον ο ίδιος θα υποστηρίξει, απάντησε: «θα έχω κάποια προτίμηση αφού δω όλες τις υποψηφιότητες» και συμπλήρωσε ότι βασικό κριτήριο θα αποτελέσει ο υποψήφιος που θα επιλέξει να έχει δηλώσει καθαρά ότι είναι υπέρ της ανασυγκρότησης του κόμματος με στόχο τη συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων.

Για τον ρόλο του Τσίπρα

Στην ερώτηση, τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε ότι «μπορεί να κάνει ότι ο ίδιος εκτιμήσει» ενώ καταλήγοντας είπε ότι ορθώς δεν απάντησε ποτέ στις συκοφαντικές καταγγελίες του κ. Κασσελάκη γιατί θα έπεφτε στο επίπεδό του», προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι βέβαιος ότι τον κ. Τσίπρα τον «πνίγει το δίκιο».

Πηγή: skai.gr

