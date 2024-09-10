Η υποψηφιότητά του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει να κάνει προσωπική φιλοδοξία αλλά για να βάλει «πλάτη ώστε να τελειώσει το πρόβλημα και να κάνουμε restart», τόνισε ο Απόστολος Γκλέτσος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας στο ερώτημα για το ποιος ευθύνεται για την κρίση στο κόμμα μίλησε για «μεγάλο σοκ από τα αποτελέσματα στις δύο τελευταίες βουλευτικές εκλογές», αλλά το μεγαλύτερο σοκ όπως είπε ήταν όταν ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να κάνει χώρο σε κάτι νέο. «Δεν το περιμέναμε και δεν το θέλαμε».

«Την πρώτη Κυριακή των εκλογών ήμουν με τον κ. Παππά, αλλά τη δεύτερη δεν μπορούσα να είμαι με τους υπονομευτές που προκάλεσαν τη συντριβή μας», είπε καταλογίζοντας ταυτόχρονα ευθύνες στο οικονομικό επιτελείο για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν μπορεί να μαζεύεις τα λεφτά του τρίτου μνημονίου και να τα δίνεις στον Μητσοτάκη να τα μοιράζει στους φίλους του» τόνισε ενδεικτικά.

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι ο ίδιος έχει «προσωπολατρεία» στον πρώην πρόεδρο του κόμματος.Επανέλαβε μάλιστα ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία στην περίπτωση που θέσει υποψηφιότητα ο κ. Τσίπρας. «Δε θα ρωτήσω γιατί, αρκεί να μου το πει», είπε και πρόσθεσε: «Δεν θα κρίνω δημόσια τον Τσίπρα ποτέ. Εάν γίνω πρόεδρος θα έχω υπό μάλης το λυσάρι του Τσίπρα».

Καταλήγοντας είπε ότι θα ήθελε να είναι υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του για την πορεία του Κασσελάκη στους 11 μήνες στα ηνία στον ΣΥΡΙΖΑ.

