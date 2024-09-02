Βούλα Κεχαγιά στον ΣΚΑΪ: Όποιος θέλει αλλαγή ηγεσίας να κινήσει τις διαδικασίες

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι κρίσιμη για μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος του κόμματος Βούλα Κεχαγιά, η οποία κάλεσε όλα τα στελέχη να θέσουν ανοιχτά ενώπιον της ΚΕ όλα τα θέματα και να πάρουν τα πράγματα μια σειρά, αν είναι να κινηθούν κάποιες διαδικασίες.

Σημείωσε ότι τα στελέχη θα πρέπει καταστατικά να κινήσουν διαδικασίες, όπως θεσμικά εξελέγη ο Στέφανος Κασσελάκης πρόεδρος του κόμματος πριν από 1 χρόνο με εντολή για 3 χρόνια με βάση το καταστατικό.

«Εάν υπάρξουν θέματα, θα γίνουν όλα θεσμικά και καταστατικά» τόνισε η κ. Κεχαγιά και συμπλήρωσε πως ο πρόεδρος λέει αν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης να μπει καταστατικά.

«Πρέπει όλοι να σεβαστούμε το καταστατικό, όποιος θέτει θέμα ηγεσίας πρέπει να επιδιώξει να κινήσει διαδικασίες όπως προβλέπει το καταστατικό. Όποιος θέλει, μπορεί να βάλει στην κεντρική επιτροπή όλα τα θέματα» είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε με τα σενάρια ότι φεύγουν βουλευτές από το κόμμα, αυτά τα ακούμε από πέρυσι. «Δεν έχω δει να φεύγουν και εύχομαι να μην συμβεί» πρόσθεσε η κ. Κεχαγιά.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι «βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει ίσως τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του. Δεν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Είμαστε σε κρίσιμη φάση και κοροϊδευόμαστε αν κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Να μιλήσουν όλοι ανοιχτά στην ΚΕ και να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε».

Υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι μια νέα διάσπαση, αλλά να δείξουμε στην κοινωνία ότι είμαστε η λύση για τα προβλήματα της κοινωνίας. «Έχουμε πρόγραμμα και θα το δείτε στη ΔΕΘ» τόνισε.

Η κ. Κεχαγιά, επίσης, παραδέχτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ταλανίζεται από τα εσωκομματικά του. «Έχουμε κουράσει και κάποιοι έχουν κουραστεί μέσα στο κόμμα» ανέφερε και πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντέξει.

Για την Πόπη Τσαπανίδου είπε ότι έχει ορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την καλωσορίζουμε. Όπως είπε, δεν υπήρχε σχεδιασμός με την παραίτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου, ο οποίος δεν παραιτήθηκε με την προοπτική να πάει η έδρα στον κ. Κασσελάκη, είχε εγγενείς δυσκολίες με την ιδιότητά του στο πανεπιστήμιο.

Πρόσθεσε ότι πολιτικά όλα τα κόμματα θα ήθελαν τον πρόεδρό τους στη Βουλή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συντελούνταν παραβίαση της συνταγματικής διάταξης.

