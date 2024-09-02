Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ένα χρόνο μετά το καταστροφικό πέρασμα της θεομηνίας Daniel που προκάλεσε αμέτρητες πληγές στη Θεσσαλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα εκεί για πολλοστή φορά, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων αποκατάστασης που ολοκληρώθηκαν ή εξελίσσονται αλλά και για να παρουσιάσει νέα αντιπλημμυρικά.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνει επισκέψεις σε πληγέντα χωριά από τις καταστροφές του Daniel προκειμένου να ενημερωθεί για έργα που έχουν παραδοθεί, ξεκινώντας από την επίσκεψη στη Φαρκαδόνα όπου θα συνομιλήσει με τοπικούς φορείς και πολίτες ενώ στη συνέχεια, θα επισκεφτεί τη Μεταμόρφωση, τον Παλαμά και το Μουζάκι Καρδίτσας. Το απόγευμα στις 5 μ.μ., θα μιλήσει στο Δημαρχείο Κιλελέρ στην εκδήλωση με τίτλο "Στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας - φράγματα, υποδομές και έργα υδρονομίας" όπου θα παρουσιαστούν τα αντιπλημμυρικά έργα για τον θεσσαλικό κάμπο. Έργα, τα οποία αφορούν έργα υποδομών και υδρονομίας, τα φράγματα και τα αρδευτικά, τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του νερού αλλά και με την αντιπλημμυρική προστασία, που αποτελεί ένα μείζον ζήτημα για την περιοχή.

Η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας εξάλλου, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης της ΝΔ, με τα κυβερνητικά στελέχη να διατηρούν μία συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της αποκατάστασης των καταστροφών από τον Daniel, η οποία κινείται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για το τιτάνιο έργο, που καταβάλλεται ώστε η περιοχή και η ζωή των κατοίκων της να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε μία κανονικότητα.

Ο πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στις πληγείσες περιοχές αναμένεται να τονίσει το μέγεθος της καταστροφής, την οποία και σε άλλες του επισκέψεις περιέγραψε ως τη «μεγαλύτερη φυσική καταστροφή την οποία έπρεπε να διαχειριστεί το ελληνικό κράτος στην ιστορία του» και να εστιάσει στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και το χρόνο που χρειάζεται, καθώς τα έργα κατηγοριοποιούνται σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ενώ η αποτελεσματικότητά τους, όπως και του κυβερνητικού σχεδιασμού, θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Το γεγονός στο οποίο αναμένεται να εστιάσει, επίσης, είναι πως πρόκειται για ένα συλλογικό στοίχημα κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης και να επαναλάβει την δέσμευση της κυβέρνησης να είναι διαρκώς παρούσα τόσο στην αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων αλλά και με τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων μέτρων και έργων.

Τον συντονισμό της επίσκεψης του πρωθυπουργού έχει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ενώ παρόντες θα είναι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας.

Την ίδια ώρα φαίνεται να αποδίδει ήδη καρπούς ο διαπραγματευτικός αγώνας που έδωσε όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση στην Ε.Ε. προκειμένου να υπάρξει πρόσθετη οικονομική στήριξη για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας καθώς, μόλις την περασμένη Τρίτη, 27 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χρηματοδοτική στήριξη ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) για να βοηθήσει την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, την Ελλάδα και τη Γαλλία να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των σοβαρών πλημμυρών που έπληξαν τις χώρες αυτές το 2023.

Ένα πακέτο βοήθειας από το οποίο η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 101,5 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023.

Πρόκειται, για μία πρόταση χρηματοδότησης, η οποία αποτελεί συνέχεια των αιτημάτων παροχής βοήθειας από το ΤΑΕΕ από τις ενδιαφερόμενες χώρες και μόλις εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η χρηματοδοτική βοήθεια μπορεί να εκταμιευθεί χωρίς καθυστέρηση και σε μία μόνο δόση σε καθεμία από τις αιτούσες χώρες.

Πηγή: skai.gr

