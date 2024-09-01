Στην ανάγκη αλλαγών στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ο Παύλος Πολάκης, μία ημέρα μετά τον γάμο του Στέφανου Κασσελάκη στην Κρήτη, που σήμανε ένα άτυπο εσωκομματικό μορατόριουμ.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Πολάκης προανήγγειλε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του κόμματος, λέγοντας ότι θα είναι παρών στην Κεντρική Επιτροπή, που όπως γράφει «θα κρίνει πολλά για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και της χώρας».

Παράλληλα, αφήνει αιχμές κατά του κ. Κασσελάκη, που χωρίς να κατονομάζει, τον εγκαλεί για «πολιτική του ενός ανδρός αρχή, που δεν έχει πολιτικό επιτελείο και σχεδιασμό, ασύνδετα βιντεάκια, επίδειξη προσωπικής ζωής, προσωπικών επιλογών και πλούτου. «Σκεπάζουν και οτιδήποτε σωστό εκφωνείται ως θέση γιατί δεν το ακούει η κοινωνία», γράφει.

Ο Παύλος Πολάκης θέτει στο στόχαστρό του και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως υποστηρίζει σχεδιάζουν «να δώσουν την εικόνα διάλυσης που χρειάζεται για να καρπίσουν τα σενάρια της “κεντροαριστεράς της ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ”!!! Όποιοι τολμήσουν να το κάνουν αυτό, θα τιμωρηθούν και από το λαό και από την ιστορία».

Δείτε την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.