Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ήταν περίπου πριν ενάμιση μήνα, στα μέσα Ιουλίου, όταν ο πρωθυπουργός παραχωρώντας μία συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ είχε προϊδεάσει για την «παροχολογία» της φετινής ΔΕΘ , προτρέχοντας να διευκρινίσει ότι θα απογοητεύσει αυτούς που πιθανόν να τον αναμένουν ως «πρώιμο Αϊ Βασίλη» που θα μοιράσει χρήματα που το κράτος δεν διαθέτει.

Το κλίμα αυτό εξακολουθεί και αποτυπώνεται από όλα τα κυβερνητικά στελέχη ενόψει της αντίστροφης μέτρησης που ξεκινάει από σήμερα για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ, αποφεύγοντας να καλλιεργήσουν μεγάλες προσδοκίες, αλλά αντίστοιχα να υπογραμμίσουν το στοχευμένο και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που θα περιλαμβάνουν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες.

Η προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία και σταθερότητα της χώρας είναι ο βασικός καθοδηγητής των κινήσεων των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ενώ καθοριστικό παράγοντα, μέχρι και την τελευταία στιγμή, θα αποτελέσει η τελική απόφαση της Κομισιόν – εντός της τρέχουσας εβδομάδας – να δώσει το πράσινο φως για αύξηση των δαπανών της χώρας μας για το 2025.

Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα και οι εξαγγελίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κινηθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες που αφορούν τη στέγαση και το δημογραφικό, την υγεία, την παιδεία αλλά και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ειδικότερα, μεταξύ των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν χωρίς να έχουν ωστόσο οριστικοποιηθεί, είναι το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που θα αφορά τη διεύρυνση των ορίων του προγράμματος και ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια και ως προς την ηλικία των δικαιούχων (για δικαιούχους ηλικίας 30-49 ετών), ενώ θα ισχύουν και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια (έως 40.000 ευρώ). Στο ίδιο πλαίσιο αναμένονται και διευκολύνσεις για την εύρεση κατοικιών και προς ενοικίαση, μέσω των προγραμμάτων «ανακαινίζω – νοικιάζω», παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση και η κοινωνική αντιπαροχή.

Ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα βρίσκεται και το δημογραφικό, με την κυβέρνηση να επιδιώκει, μέσω μιας δέσμης παρεμβάσεων, να στηρίξει την οικογένεια και να δώσει τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να προγραμματίζουν την επόμενη ημέρα με μεγαλύτερη ευκολία μέσω νέων αυξημένων επιδομάτων και φοροελαφρύνσεων. Επιπλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται και στο ενδεχόμενο εξίσωσης των τριτέκων με τους πολύτεκνους

Το συνταξιοδοτικό και το εργασιακό θα καταλάβουν μεγάλο μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού με δεδομένες τις αναφορές στις συντάξεις οι οποίες θα αυξηθούν από 1ης Ιανουαρίου 2025 από 2,5-3% με βάση το νέο δείκτη μισθών. Αναμένεται επίσης, μείωση της επιβάρυνσης των συνταξιούχων από την εισφορά αλληλεγγύης αλλά και το έκτακτο επίδομα προσωπικής διαφοράς στους χαμηλοσυνταξιούχους, που δεν θα λάβουν καθόλου ή θα λάβουν μικρό μέρος της αύξησης 2,5%-3% στις αποδοχές τους από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Στον τομέα των εργασιακών, η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερο βάρος στους κρίσιμους τομείς της υγείας, όπου εξετάζεται η περαιτέρω εισοδηματική ενίσχυση των εργαζομένων του ΕΣΥ, κρατώντας ωστόσο ως επτασφράγιστο μυστικό τον τρόπο και το είδος της στήριξης. Και στην παιδεία όμως, θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων για τη λειτουργεία των σχολείων αλλά και με ενίσχυση του προσωπικού με τις νέες προσλήψεις.

Αλλαγές επίσης αναμένονται και στον τρόπο και ύψος του επίδοματος ανεργίας που θα συνδέεται με τις αποδοχές και τα έτη ασφάλισης των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινότητα και την ελάφρυνσή της για τους πολίτες, ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να εκπέμψει το μήνυμα της συνεχούς προσπάθειας και αποτελεσματικής δουλειάς, που δεν περιορίζεται και δεν σταματά σε ένα βήμα της ΔΕΘ, αλλά η κυβερνητική πολιτική έχει ορίζοντας τετραετίας και θα ξεδιπλωθεί στο σύνολό της έως τη λήξη της τετραετίας, το 2027, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της.

