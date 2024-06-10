Αυτιάς στον ΣΚΑΪ: Tο μήνυμα των εκλογών είναι ένα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά μόνο η κοινωνία

Για τους στόχους και την πολιτική που θα ακολουθήσει μίλησε ο νεοεκλεγείς και πρώτος σε ψήφους ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, με πρώτα στην ατζέντα τα προβλήματα που αφορούν, όπως είπε, την κοινωνία.

«Η κοινωνία έχει πολλά προβλήματα, θέλει στήριξη στην οικονομία, την καθημερινότητα, να φύγει το βάρος των σούπερ μάρκετ, να έχει καλύτερη υγεία και καλύτερη δημόσια διοίκηση», τόνισε ενδεικτικά και πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός γνωρίζει να διαβάζει τα πολιτικά δεδομένα και εκείνος θα κινηθεί αντιστοίχως.

Για το αποτέλεσμα που συγκέντρωσε το κυβερνών κόμμα στις εκλογές, ο κ.Αυτιάς είπε ότι «είχαμε εκλογές ασφαλούς διαμαρτυρίας» και πρόσθεσε ότι οι ψηφοφόροι που έφυγαν από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, 800 χιλιάδες και 700.000 αντίστοιχα, ή πήγαν στην παραλία ή έμειναν ακλόνητοι περιμένοντας από δω και πέρα τι θα συμβεί».

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ εκτίμησε ότι το αποτέλεσμα της κάλπης είναι μια ευκαιρία να αντιληφθούν κάποιοι υπουργοί ότι «δεν είναι αιώνιοι», εκτιμώντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό. «Είναι αναγκαίο το φρεσκάρισμα και αυτό το βλέπω από χθες. Φαίνεται πολιτικά. Δημοσιογράφος ήμουν και έτσι θα κινηθώ».

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα της εκλογής του ο Γιώργος Αυτιάς, είπε ότι θα επισκεφθεί και τις 13 Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να καταγράψει τα προβλήματα και να τα μεταφέρει στο ευρωκοινοβούλιο. «Η κοινωνία μου λέει ότι 33 χρόνια σε είχαμε αποκούμπι», σημείωσε.

Ο κ. Αυτιάς ακολούθως αναφέρθηκε στη συνομιλία που είχε με τον κ. Μεϊμαράκη ο οποίος του μετέφερε ότι προορίζεται για τον τομέα των οικονομικών.

Κληθείς να σχολιάσει την πρωτιά του στις ψήφους, ο νεοεκλεγείς ευρωβουλευτής, είπε ότι στις 7:05 το απόγευμα γνώρισε ότι είναι πρώτος, λόγω των καταιγιστικών μηνυμάτων. «Επικοινώνησα με όλα τα αγαπημένα μου πρόσωπα - και ας λοιδορήθηκα που είπα ότι η οικογένεια είναι το παν-» και κατέληξε: «Δικιά μου υπογραφή κατά της Ελλάδας δεν πρόκειται να μπει. Εμένα με εξέλεξε η κοινωνία και όπως είπε κάποιο στέλεχος, είμαι ο μοναδικός που κατέβηκα στις εκλογές χωρίς social. Τα πραγματικά social media είναι η ματιά του κόσμου».

Πηγή: skai.gr

