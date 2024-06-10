Άνετη πρωτιά στη ΝΔ με ποσοστό που αγγίζει αυτό των τελευταίων εθνικών εκλογών και με διαφορά σχεδόν 30 μονάδων από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, έδωσαν οι Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού, οι οποίοι ψήφισαν αποκλειστικά με επιστολική ψήφο.

Στη σχετική πλατφόρμα ενεγράφησαν 50.204 πολίτες και τελικά έστειλαν ταχυδρομικά την ψήφο τους οι 36.645 (συμμετοχή 72,99%).

Τα αποτελέσματα με ενσωματωμένο το 100% των εκλογικών τμημάτων είναι τα εξής:

ΝΔ 40,17% 14.455 ψήφοι

ΣΥΡΙΖΑ 11,14% 4.010 ψήφοι

ΜέΡΑ25 9,22% 3.318 ψήφοι

ΚΚΕ 8,74% 3.145 ψήφοι

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής 8,72% 3.139 ψήφοι

Νέα Αριστερά 4,85% 1.745 ψήφοι

Ελληνική Λύση 2,37% 852 ψήφοι

Νίκη 2,27% 817 ψήφοι

Πλεύση Ελευθερίας 2,11% 760 ψήφοι

Κόσμος 2,03% 729 ψήφοι

Δημοκράτες 1,54% 555 ψήφοι

Φωνή Λογικής 1,48% 534 ψήφοι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

