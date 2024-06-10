Άνετη πρωτιά στη ΝΔ με ποσοστό που αγγίζει αυτό των τελευταίων εθνικών εκλογών και με διαφορά σχεδόν 30 μονάδων από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, έδωσαν οι Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού, οι οποίοι ψήφισαν αποκλειστικά με επιστολική ψήφο.
Στη σχετική πλατφόρμα ενεγράφησαν 50.204 πολίτες και τελικά έστειλαν ταχυδρομικά την ψήφο τους οι 36.645 (συμμετοχή 72,99%).
Τα αποτελέσματα με ενσωματωμένο το 100% των εκλογικών τμημάτων είναι τα εξής:
ΝΔ 40,17% 14.455 ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 11,14% 4.010 ψήφοι
ΜέΡΑ25 9,22% 3.318 ψήφοι
ΚΚΕ 8,74% 3.145 ψήφοι
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής 8,72% 3.139 ψήφοι
Νέα Αριστερά 4,85% 1.745 ψήφοι
Ελληνική Λύση 2,37% 852 ψήφοι
Νίκη 2,27% 817 ψήφοι
Πλεύση Ελευθερίας 2,11% 760 ψήφοι
Κόσμος 2,03% 729 ψήφοι
Δημοκράτες 1,54% 555 ψήφοι
Φωνή Λογικής 1,48% 534 ψήφοι
