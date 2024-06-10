Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποιοι είναι οι 21 Έλληνες ευρωβουλευτές - Πρώτος ο Γιώργος Αυτιάς

Ποιοι πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο

Ευρωκοινοβούλιο

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Γιώργος Αυτιάς στις ευρωεκλογές 2024. Από τη Νέα Δημοκρατία ακολουθούν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Φρέντη Μπελέρης, η Ελεονώρα Μελέτη, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και o Δημήτρης Τσιόδρας.

ΝΔ

Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,  εκλέγονται ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης, ο Νικόλαος Φαραντούρης, ο Νίκος Παππάς και η Έλενα Κουντουρά. 

ΣΥΡΙΖΑ

Από το ΠΑΣΟΚ τις πόρτες της Ευρωβουλής, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως περνούν ο Νίκος Παπανδρέου, ο Γιάννης Μανιάτης και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. 

πασοκ

 Όσον αφορά το ΚΚΕ, προηγούνται ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος και ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης. 

ΚΚΕ

Από την Ελληνική Λύση φαίνεται πως εκλέγονται ο Φράγκος Εμμανουήλ και η Γαλάτω Αλεξανδράκη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Από την Πλεύση Ελευθερίας προβάδισμα έχει η Μαρία Ζαχαρία.

ΠΛΕΥΣΗ

Η Φωνή Λογική κερδίζει μια έδρα, ως εκ τούτου η κα Αφροδίτη Λατινοπούλου θα βρεθεί στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

φωνη

Τέλος, ο Νίκος Αναδιώτης εκλέγεται ευρωβουλευτής με τη "Νίκη".

νικη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ευρωεκλογές 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark