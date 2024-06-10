Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Γιώργος Αυτιάς στις ευρωεκλογές 2024. Από τη Νέα Δημοκρατία ακολουθούν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Φρέντη Μπελέρης, η Ελεονώρα Μελέτη, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και o Δημήτρης Τσιόδρας.

Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εκλέγονται ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης, ο Νικόλαος Φαραντούρης, ο Νίκος Παππάς και η Έλενα Κουντουρά.

Από το ΠΑΣΟΚ τις πόρτες της Ευρωβουλής, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως περνούν ο Νίκος Παπανδρέου, ο Γιάννης Μανιάτης και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Όσον αφορά το ΚΚΕ, προηγούνται ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος και ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Από την Ελληνική Λύση φαίνεται πως εκλέγονται ο Φράγκος Εμμανουήλ και η Γαλάτω Αλεξανδράκη.

Από την Πλεύση Ελευθερίας προβάδισμα έχει η Μαρία Ζαχαρία.

Η Φωνή Λογική κερδίζει μια έδρα, ως εκ τούτου η κα Αφροδίτη Λατινοπούλου θα βρεθεί στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Τέλος, ο Νίκος Αναδιώτης εκλέγεται ευρωβουλευτής με τη "Νίκη".

Πηγή: skai.gr

