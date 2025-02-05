Την απάντηση του υπουργείου Ναυτιλίας στο πόρισμα για το ναυάγιο της Πύλου από τον Συνήγορο του Πολίτη σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «γράφτηκε από τον ίδιο επιτελικό μηχανισμό συγκάλυψης».

«Είναι προφανές πως η ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας για το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για το ναυάγιο της Πύλου γράφτηκε από τον ίδιο επιτελικό μηχανισμό συγκάλυψης, που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα μας» αναφέρει χαρακτηριστικά και συνεχίζει:

«Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είχε επιχειρήσει την αντικατάσταση του κ. Ποττάκη απορρίπτοντας την εύλογη πρόταση του ΠΑΣΟΚ να ολοκληρώσει πρώτα το πόρισμα του για το ναυάγιο. Μάλιστα, ο κ. Τασούλας, αρνήθηκε να καλέσει τον απερχόμενο Συνήγορο του Πολίτη με αποτέλεσμα να μην ενημερωθεί η Βουλή για την πορεία της έρευνας του.

Σήμερα, αφού η πρώτη απόπειρα απέτυχε, η κυβέρνηση προσπαθεί να απαξιώσει το θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη. Αποφεύγουν τη λογοδοσία για οτιδήποτε. Γίνονται διαρκώς όλο και πιο επικίνδυνοι.»

