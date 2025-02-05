Αίτημα έκτακτης σύγκλησης Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για το ναυάγιο της Πύλου, κατέθεσαν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, η γραμματέας της ΚΟ Πέτη Πέρκα και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ως μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Με επιστολή προς τον πρόεδρο της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Αθανάσιο Μπούρα, η Νέα Αριστερά ζητάει τη σύγκλησή της προκειμένου να κληθεί ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη στο οποίο επισημαίνονται «μια σειρά σοβαρών και επίμεμπτων παραλείψεων στα καθήκοντα έρευνας και διάσωσης εκ μέρους ανώτερων αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνιστούν σαφείς ενδείξεις για τη στοιχειοθέτηση της θανατηφόρου έκθεσης, καθώς και της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής, υγείας και σωματικής ακεραιότητας των επιβαινόντων στο αλιευτικό Adriana (…) κατά τη διαχείριση του περιστατικού την 13η και 14η Ιουνίου 2023».

«Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει μια οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, καθώς "κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία δεν γνωστοποιήθηκαν στην Αρχή": Το καταγραφικό υλικό από τις κάμερες δεν παραδόθηκε γιατί αυτές ήταν "εκτός λειτουργίας". Οι κρίσιμες συνομιλίες δεν παραδόθηκαν "γιατί δεν κατεγράφησαν ψηφιακά". Μετά τη δημοσιοποίηση του Πορίσματος, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επέλεξε να κάνει μια πρωτόγνωρη επίθεση κατά του Συνηγόρου του Πολίτη κατηγορώντας τον για "αναξιόπιστη τεκμηρίωση!"», σημειώνουν ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, η Πέτη Πέρκα και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Ως Νέα Αριστερά συμμεριζόμαστε τη θέση ότι η διαφάνεια της διοικητικής δράσης και η απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου αποτελεί στοιχειώδες δικαιοκρατικό αίτημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με το σεβασμό στο κράτος δικαίου. Με βάση τα ανωτέρω, ζητάμε την σύγκληση έκτακτης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να κληθεί ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Ανδρέας Ποττάκης και να συζητηθεί το πρόσφατο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ναυάγιο της Πύλου», αναφέρουν οι υπογράφοντες την επιστολή.

