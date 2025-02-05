Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το «ΕΡΓΑΝΗ» εξέφρασε με ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Έχω πει πολλές φορές ότι η οριστική απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των μισθών. Είναι προτεραιότητά μας, είναι εθνικός στόχος. Διάβασα με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα με την οποία ο μέσος μισθός στην πατρίδα μας το 2024 ανήλθε στα 1.342 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,2% σε σχέση με το 2023. Μια συνολική αύξηση 28,3% από το 2019 όπου ήταν στα 1.046 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 830 ευρώ σήμερα και θα ακολουθήσει νέα αύξηση τον Απρίλιο.

Στο πεδίο της απασχόλησης έχει καταγραφεί αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 76,4%, 1,6% πάνω από το 2023 και συνολικά 7,2% πάνω από το 2019.

Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των θέσεων εργασίας διπλασιάστηκε σε σχέση με την περίοδο 2022-2023 (93.312 επιπλέον εργαζόμενοι έναντι 47.246 επιπλέον εργαζομένων). Ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανήλθε στα 1.478 ευρώ για τον Δεκέμβριο του 2024.

Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε σίγουροι για την επίτευξη του στόχου που θέσαμε πριν τις εθνικές εκλογές: το 2027 στην Ελλάδα ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 ευρώ».



