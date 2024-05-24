Το «βιολί» του ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE και μελλοντικός πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, διερωτήθηκε με πικρία πως είναι δυνατόν η ορκωμοσία της Προέδρου της Δημοκρατίας της χώρας του Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα προκαλεί την προσοχή της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την «άνευ όρων», όπως τη χαρακτήρισε, αναμονή της χώρας στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάνω από δυόμισι δεκαετίες.

«Είναι ενδιαφέρον πώς μία ορκωμοσία της Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να στρέψει την προσοχή ολόκληρης της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και η άνευ αρχών αναμονή της χώρας μας στον προθάλαμο αναμονής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερες από δυόμισι δεκαετίες, με υψηλό τίμημα, να μην σχολιάζεται ούτε να αποτελεί οποιοδήποτε αντικείμενο ενδιαφέροντος» ανέφερε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μιλώντας σε πανηγυρική εκδήλωση στην πόλη Στρούγκα, για τους εορτασμούς σχετικά με την ημέρα των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου.

«Γνωρίζω πολύ καλά επίσης τις αντικειμενικές αδυναμίες των θεσμικών οργάνων της χώρας, με την παρουσία της διαφθοράς και την πλήρη ανικανότητα της απερχόμενης κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αλλά η "Μακεδονία" πληρώνει βαρύ τίμημα λόγω των παρεμποδίσεων από τη μεριά των γειτόνων της, παρόλο που μοιραζόμαστε και αξίζουμε το κοινό ευρωπαϊκό όνειρο που είναι ο κοινός μας στόχος» προσέθεσε ο Μίτσκοσκι.

«Με την παρατεταμένη αναμονή μας στον προθάλαμο (της ΕΕ) πλήττεται η αξιοπρέπειά μας. Πλήττεται επίσης η αυτοπεποίθηση και η συλλογική μας αυτοδιάθεση. Βέβαια, αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπω αυτό το όνειρο, γιατί και η "Μακεδονία" είναι Ευρώπη, και διεκδικεί το δικαίωμα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ακόμη ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

