«Η ακρίβεια έχει άμεση σχέση με τη φορολόγηση που τους επιφυλάσσει η κυβέρνηση», υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη συζήτηση που εξελίσσεται από το πρωί στη Βουλή.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να αναλογιστούν το κόστος ζωής σήμερα, για οικογένειες, φοιτητές, εργαζόμενους.

«Κύριε Μητσοτάκη, είναι δυνατόν να λέτε στην ελληνική Βουλή και στην Κοινοβουλευτική σας Ομάδα, αλλά κυρίως στον εαυτό σας και στη συνείδησή σας, είναι δυνατόν να λέτε ότι δεν είναι η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ακρίβεια; Και αυτό σας καθησυχάζει; Αυτό που απασχολεί είναι αν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν, αυτό που απασχολεί είναι αν μπορούν οι γονείς να πάρουν τα αναγκαία τρόφιμα για τα παιδιά τους, και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που στενάζουν. Εκείνο που απασχολεί είναι αν οι φοιτητές μπορούν να υποστηρίξουν τις σπουδές τους μακριά από το σπίτι τους, και σας πληροφορώ ότι πάρα πολλοί φοιτητές δυσκολεύονται, ακόμη και εργαζόμενοι, εκείνο που απασχολεί είναι αν οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος της υπηρεσίας τους, αν υπάρχουν οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με βροχή κατασχέσεων για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επισήμανε ότι σήμερα δεν υπάρχει οικογένεια που ένα μέλος της να μην αγωνιά αν θα χάσει το σπίτι του από την τράπεζα.

«Δεν μπορεί ο μέσος πολίτης να ανταποκριθεί στο κόστος ζωής και αυτό συμβαίνει διότι η οικονομική σας πολιτική έχει αποτύχει κύριε Μητσοτάκη», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε ότι η οικονομική πολιτική που έχει χαράξει η κυβέρνηση δεν λαμβάνει υπόψη της τους πολίτες.

«Θεωρείτε ότι μπορούν οι εποχικοί πυροσβέστες να ζουν με 800 ευρώ για έξι μήνες, με 400 ευρώ για τρεις μήνες και με μηδέν ευρώ για άλλους τρεις μήνες; Αυτή τη μοίρα τους έχετε επιφυλάξει. Την ίδια ώρα που λέτε και διαφημίζετε ότι πάνω από 2 δισ. θα διαθέσετε για την πολιτική προστασία. Σε ποιον; Που τα διαθέτετε;», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε ότι το κόμμα της είναι εκείνο που τον Δεκέμβριο του 2023 κατέθεσε πρόταση νόμου για τον 13ο και τον 14ο μισθό.

Την ίδια ώρα δε που η κυβέρνηση αρνείται να διαθέσει 2,1 δισ. ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους (εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, αστυνομικούς, πυροσβέστες, υπαλλήλους), σημείωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι η ίδια κυβέρνηση που ερευνάται για τη χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και για ποσά πολύ πιο υψηλά από τα 2,1 δισ. ευρώ.

«Το μόνο που σας ενδιαφέρει, κύριε Μητσοτάκη, είναι να εξασφαλίσετε κονδύλια τα οποία θα διαθέσετε σε ημετέρους και σε ημέτερες επιχειρήσεις, ακόμα και αν αυτά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στη ζωή των πολιτών», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και αναφέρθηκε στο προηγούμενο με τις συμβάσεις για το σιδηρόδρομο και τη σύμβαση 717.

Αναφερόμενη στην επιστολή του πρωθυπουργού στην κ. Φον Ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε, απευθυνόμενη στον κ. Μητσοτάκη: «Είναι μια πολιτική σας εταίρος, συνεργάτης σε προεκλογική περίοδο, μαζί σας αυτή την εποχή, και ειλικρινά εντυπωσιάζομαι που αυτό το οποίο είχατε να κάνετε σε σχέση με την ακρίβεια, ήταν να πείτε στην κ. Φον Ντερ Λάιεν να πάρει μέτρα εκείνη για την ακρίβεια. Αποδίδετε την ακρίβεια μόνο στην αισχροκέρδεια και στα τεχνάσματα των πολυεθνικών. Όμως η ακρίβεια και αυτό που αισθάνεται ο πολίτης έχει άμεση σχέση με τη φορολόγηση την οποία εσείς επιφυλάσσετε στους πολίτες, με το κοινωνιοκτόνο φορολογικό νομοσχέδιο που φέρατε, εξουθενώνοντας ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, αυτοαπασχολούμενους, τους οποίους παρουσιάζετε όλους ως κλέφτες, αν και εσείς ελέγχεστε για οικονομικά αδικήματα».

Τα Τέμπη

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην ποινική δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή για τα Τέμπη και τον ρόλο της δικαιοσύνης.

«Η δικογραφία που αφορά ποινικές ευθύνες της κυβέρνησής σας, θα έπρεπε να αφορά και εσάς, διότι αφορά πολύ σοβαρά ζητήματα που γίνανε με εντολή και συμμετοχή σας. Αυτή η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια του προέδρου της Βουλής, ο οποίος δεν χορηγεί αντίγραφα στους βουλευτές, παρά μόνο προσπαθούμε φωτογραφίζοντας τα αντίγραφα, να αναφερθούμε στο περιεχόμενο της. Μια δικογραφία από τις 25 Απριλίου, έκανε 29 μέρες να φτάσει στη Βουλή, διότι κάποιοι δεν την αξιολογούσαν και απλώς την κρατούσαν. Και οι δικοί σας υπουργοί απλώς την κρατούσαν μέχρι να κλείσει η Βουλή. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε: «Σας καλώ να μην κλείσετε τη Βουλή και με δεδομένο ότι διαβιβάστηκε χθες αυτή η τόσο σοβαρή δικογραφία, να συμφωνήσουμε όλοι ότι συντρέχει λόγος η Βουλή να συνεχίσει να λειτουργεί, διότι δεν είναι δυνατόν με αυτή τη δικογραφία, στο γραφείο του προέδρου της Βουλής, η Βουλή να μην συνεδριάζει. Αυτό είναι πράξη διαφάνειας, αυτό είναι πράξη παρρησίας, αυτό είναι πράξη πραγματικής διαθεσιμότητας, για τον έλεγχο. Σας καλεί η κ. Καρυστιανού, με επιστολή της, και καλεί και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, να λάβετε θέση και να αναλάβετε ευθύνες. Θα το κάνετε;»

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Μια φράση του πρωθυπουργού για την παραμονή της κυβέρνησης έως το 2027, ήταν η αφορμή για την επίθεση που εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και στο πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας. «Μας είπατε ότι θα είστε κυβέρνηση μέχρι το 2027. Έχετε προεξοφλήσει την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας για το 2025. Συμφωνείτε όλοι, με κάποιο άλλο κόμμα και εμείς δεν το ξέρουμε; Γιατί εμείς ούτε στην εκλογή της κ. Σακελλαροπούλου πρόκειται να συναινέσουμε. Πρόκειται για πρόσωπο που διαπραγματεύτηκε την πολιτική της προαγωγή, κάνοντας χάρες, από τη θέση της προέδρου του ΣτΕ. Πρόκειται για πρόσωπο παντελώς ακατάλληλο να ασκεί τα χρέη της Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόκειται για πρόσωπο, εξάλλου, που κάνει αυτή τη στιγμή προεκλογική εκστρατεία για την κυβέρνησή σας. Και περιοδεύει, όπου δεν προλαβαίνετε να περιοδεύσετε εσείς», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.