«Εμείς σεβόμαστε το αποτέλεσμα των εκλογών, τη γεωγραφία της Βουλής και τα εκλογικά ποσοστά δεν τα υφαρπάξαμε από τους Έλληνες πολίτες, οι πολίτες μάς έδωσαν το ποσοστό αυτό το οποίο κατανεμήθηκε στον αριθμό των βουλευτών που έχουμε στη Βουλή. Και εσάς σας έδωσαν το δικό σας ποσοστό με τον αριθμό των βουλευτών που διαθέτετε στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Επειδή μας λέτε με πολύ πάθος ότι εσείς δημοκρατικά εκπροσωπείτε τους πολίτες, θυμάμαι μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2023 περιφρονήσατε πλήρως την βούληση των δικών σας ψηφοφόρων και αλλάξατε τους βουλευτές που εκλέχθηκαν με σταυρό για να βάλετε τους δικού σας διορισμένους βουλευτές» είπε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την δευτερολογία του στη Βουλή στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός είπε πως «αν έπρεπε να σχεδιάσω ένα παπούτσι για το ΠΑΣΟΚ όπως εκφράζεται στη Βουλή από εσάς, θα σχεδίαζα ένα παπούτσι με τον ήλιο, μόνο που ο ήλιος αντί για πράσινος θα ήταν ροζ» και προσέθεσε: «Διότι αυτά που άκουσα σήμερα σχετικά με την αξιολόγησή σας για την ευρωπαϊκή σύγκλιση ή μη της χώρας είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ».

«Μια οικονομία που αναπτύσσεται με ρυθμούς υπερδιπλάσιους της ευρωζώνης συγκλίνει ή αποκλίνει από την Ευρώπη; Μια οικονομία που μειώνει το βάρος του δημοσίου χρέους με τη μεγαλύτερη ταχύτητα από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες συγκλίνει ή αποκλίνει από την Ευρώπη; Μια οικονομία της οποία τα επιτόκια δανεισμού πέφτουν με μεγάλη ταχύτητα και προσεγγίζουν αυτά της Ισπανίας και της Πορτογαλίας συγκλίνει ή αποκλίνει από την Ευρώπη; Μια οικονομία που έχει φτάσει στο σημείο το 50% του ΑΕΠ της να είναι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, να επενδύει στην ανάπτυξη και την καινοτομία, να έχει αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων της συγκλίνει ή αποκλίνει; Μια οικονομία που μειώνει την ανεργία με την μεγαλύτερη ταχύτητα στην Ευρώπη συγκλίνει ή αποκλίνει από την Ευρώπη;» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης ο πρωθυπουργός ρώτησε «η χώρα η οποία αποκλίνει από την Ευρώπη γιατί έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όταν πρόκειται για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, όταν πρόκειται για το πλαφόν της ενέργειας στο φυσικό αέριο, όταν πρόκειται για το μεταναστευτικό;» και συνέχισε:

«Αποκλίνει ή συγκλίνει η χώρα από την Ευρώπη ως προς τις επίσημες διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ζητήματα κράτους δικαίου; Συγκλίνει με την Ευρώπη και στα ζητήματα του κράτους δικαίου».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος όπως είπε «έταζε 2 δισ. παραπάνω επιδόματα στον προϋπολογισμό του 2009 και μετά πήγε το Καστελόριζο και μας είπε συγγνώμη χρεοκοπήσαμε».

«Εμείς έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας με ειλικρίνεια» σημείωσε και προσέθεσε: Η προσπάθεια να προσεγγίσουμε την Ευρώπη σε όλους τους δείκτες και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι πολύ μεγάλη και θα χρειαστεί χρόνο γιατί η κρίση ήταν πολύ βαθιά. Και αν νομίζει κάποιος ότι από το 68% θα φτάσουμε στο 100% μέσα σε δύο χρόνια, να έρθει να μου το υποδείξει» ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του '80 λέγοντας: «Η Πορτογαλία και Ιρλανδία μπήκαν στην ΕΕ πολύ φτωχότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τα πήγαν καλύτερα από εμάς. Λόγω της μεγάλης κρίσης του 2010 και γιατί στην δεκαετία του ‘80 η Ελλάδα είχε μείνει στάσιμη. Χάσαμε ουσιαστικά την πρώτη δεκαετία σύγκλισης με την Ευρώπη. Να θυμόμαστε την πραγματική οικονομική ιστορία του τόπου.».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ και στις εξαγγελίες του κ. Κασσελάκη είπε: «Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό. Το ξαναείδαμε το 2015, τότε μια θυμωμένη και οργισμένη κοινωνία σάς πίστεψε και σας ψήφισε και την εξαπατήσατε. Η λέξη η οποία είναι ταυτισμένη με την παράταξη σας είναι το ψέμα. Το ξαναδοκιμάσατε το 2019 και 2023. Δεν μπορείτε να μάθετε τίποτα από τα σφάλματα σας. Αντιμετωπίζετε με αλαζονεία το 41% που μας έδωσε ο λαός αλλά μήπως να σκεφτείτε γιατί εσάς από το 32% σας πήγε στο 17%; Δεν νομίζω ότι σας προσέχει και κανείς ιδιαίτερα όταν μπαίνετε στην λογική πλεονασμού γιατί οι πολίτες μπορεί να είναι στενοχωρημένοι αλλά δεν σας πιστεύουν», ανέφερε.

«Η πρώτη μου υποχρέωση στη χώρα και στη παράταξη που ηγούμαι είναι να αφήσω οριστικά πίσω μας την εποχή της χρεοκοπίας. Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε πίσω εκεί που θέλετε να μας πάτε» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την εξωτερική πολιτική και ειδικότερα για το Μεσανατολικό. «Η άποψη της κυβέρνησης είναι απολύτως σαφής. Η κυβέρνηση υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών και θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση για καθεστώς της Παλαιστίνης μπορεί να ληφθεί μόνο στα πλαίσια ενός ξεκάθαρα οριοθετημένου οδικού χάρτη που θα οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα και θεωρούμε ότι ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Σέβομαι και τις αποφάσεις των άλλων χωρών. Ψηφίσαμε υπέρ της αναβάθμισης της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ. Όμως όταν ακούω την Χαμάς -που δεν είναι ακριβώς τρομοκρατική οργάνωση κατά τον αρχηγό σας, είναι περίπου τρομοκρατική οργάνωση- να πανηγυρίζει και να λέει ότι αν δεν είχαν κάνει αυτή την φρικιαστική επίθεση δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Όπως δεν μπορώ να ταυτίσω την Χαμάς με τα δίκαια του παλαιστινιακού λαού, έτσι δεν μπορώ να εξισώσω όλες τις καταστάσεις» τόνισε.

«Η κριτική που έχουμε ασκήσει στην κυβέρνηση του Ισραήλ για την ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα και για τις άδικες και θλιβερές και τραγικές απώλειες παιδιών αμάχων είναι πολύ σκληρή», συμπλήρωσε.

«Συμφώνησα αμέσως με τη διεξαγωγή της σημερινής συζήτησης καθώς το ζήτημα της ακρίβειας είναι πράγματι το πρώτο πρόβλημα το οποίο απασχολεί σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο», ανέφερε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης στην πρωτολογία του στη Βουλή.

Σημείωσε ότι η σημερινή συζήτηση ίσως δώσει ευκαιρία για αντιπαράθεση βάσει στοιχείων και αριθμών ώστε οι πολίτες να μάθουν την αλήθεια, να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες, να πληροφορηθούν για τα αναχώματα απέναντι στον πληθωρισμό και τις θέσεις όλων των κομμάτων.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι αρχικά η κυβέρνηση αναχαίτισε τις τιμές του ρεύματος και αυτές έχουν επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα και είπε πως το πρόβλημα επιμένει ειδικά στον πληθωρισμό των τροφίμων.

«Κανείς σήμερα δεν αρνείται ότι από τη μία οι υψηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ και από την άλλη τα υψηλά ενοίκια ροκανίζουν το εισόδημα», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μόνη ριζική και μόνιμη απάντηση στις ανατιμήσεις είναι οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και στα επιδόματα για τη στήριξη των πιο ευάλωτων.

«Δεν είμαι εδώ για να εξωραΐσω καμία κατάσταση», πρόσθεσε και έδειξε πίνακα με την πορεία του πληθωρισμού τα τελευταία τρία χρόνια που δείχνει ότι το 2022 ήταν υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακολούθησε περίοδος που ήταν αισθητά χαμηλότερος και ακολουθεί 3η φάση που είναι λίγο υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μετά έδειξε πίνακα με την πορεία του πληθωρισμού των τροφίμων όπου βλέπουμε αντίστροφη πορεία σε σχέση με τον γενικό πληθωρισμό. Είπε ότι υπήρχε εποχή στην αρχή της κρίσης που ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όσο, μετά χαμηλότερος και τώρα πάλι υψηλότερος.

«Δεν θα αναφερθώ στα στοιχεία της 5ετίας όπου η Ελλάδα είχε χαμηλότερο μέσο όρο από την ευρωζώνη. Πήγα επίτηδες στην 3ετία γιατί η 5ετία έχει και την περίοδο της πανδημίας. Το πρόβλημα της ακρίβειας έχει εθνικές ιδιαιτερότητες αλλά το αντιμετωπίζουν και τα υπόλοιπα μέλη της ευρωζώνης. Θα εξηγήσω γιατί είναι πιο επώδυνο στην πατρίδα μας και γι‘ αυτό με επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησα παρέμβαση της ΕΕ διότι οι κολοσσοί του εμπορίου δεν μπορούν και δεν πρέπει να θέτουν γεωγραφικούς περιορισμούς ως προς τον εφοδιασμό του λιανεμπορίου και να κρατούν υψηλά τις τιμές σε χώρες με υψηλά μερίδια αγοράς. Δεν γίνεται το ίδιο προϊόν να διατίθεται με τόσο διαφορετικές τιμές. Είναι κερδοσκοπική τακτική και απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι χθες η αρμόδια αντιπρόεδρος για θέματα ανταγωνισμού επέβαλλε πρόστιμο μαμούθ σε αμερικανική εταιρεία για τέτοιες πρακτικές.

«Δεν είναι κάτι που ζητά μόνο η Ελλάδα αλλά τουλάχιστον επτά ακόμα χώρες», σημείωσε και ανέφερε ότι «τώρα αναδείχθηκε σε όλη του την ένταση το πρόβλημα και πως και η ίδια η Ευρώπη αιφνιδιάστηκε από την πρωτόγνωρη αύξηση τιμών».

«Αντιδρούμε επίσης τώρα γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο πληθωρισμός της απληστίας πρέπει να αντιμετωπιστεί ριζικά και έχουμε ευρωεκλογές και πρέπει να καταγραφεί ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα», συμπλήρωσε. «Μια ελληνική εισήγηση τίθεται στο επίκεντρο των προβληματισμών των Βρυξελλών», συνέχισε και ρώτησε αν υπήρξε κάποιο κόμμα που εισηγήθηκε νωρίτερα κάτι αντίστοιχο.

«Αυτό που ακούω από την αντιπολίτευση είναι μια κριτική σκληρή αλλά ακούω και πολλές ακοστολόγητες προτάσεις», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη βουλή αναφέρθηκε σε πέντε μύθους για την ακρίβεια με πρώτο ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια. «Σας απέδειξα ότι δεν είναι πρωταθλήτρια και μία μόνο ματιά στο χάρτη αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι είναι φαινόμενο που αντιμετωπίζουν όλες οι οικονομίες και οδήγησε τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια μετά την πανδημία», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «το να μιλάμε για ακρίβεια Μητσοτάκη» είναι επιεικώς παραπλανητικό και «σας διαψεύδει η ίδια η πραγματικότητα».

Για τον πληθωρισμό των τροφίμων είπε ότι έχει την ιδιαιτερότητα ότι το ποσοστό του ελαιόλαδου είναι πολύ υψηλό στην Ελλάδα. «Χωρίς τη συμμετοχή του ελαιολάδου ο πληθωρισμός των τροφίμων θα ήταν στο 2,8% και είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Αυτό που δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε είναι πως η πολιτική μας για αυξήσεις μισθών και συντάξεων υλοποιείται με συνέπεια», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στο μέσο μισθό. «Όλα αυτά μαζί με ένα ρεκόρ επενδύσεων και 450.000 νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση, συγκροτούν ένα ανάχωμα», ανέφερε.

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο δεύτερος μύθος είναι πως έχουμε τιμές Σουηδίας και μισθούς Βουλγαρίας. «Ούτε η Σουηδία, ούτε η Βουλγαρία πτώχευσαν όπως η Ελλάδα. Αυτή είναι η ιστορία της ελληνικής οικονομίας που κινείτο περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πέρασε μια δεκαετία πρωτοφανούς κρίσης. Να θυμίσω ότι μεταξύ 2015 και 2019, όταν στην Ευρώπη έβρεχε λεφτά κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα και λόγω του τρίτου μνημονίου έφεραν την Ελλάδα στο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης. Και επειδή ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αναστήσει την πολιτική συμμαχία με τον κ. Βαρουφάκη και την κα Κωνσταντοπούλου να του θυμίσουμε ποιοι ήταν οι πραγματικοί υπαίτιοι αυτής της μεγάλης καταστροφής. Δεν αρκεί να βλέπουμε μόνο που είμαστε σήμερα αλλά και από πού ξεκινήσαμε», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι το 2027 θα διαπιστώσουμε αν η κυβέρνηση έκανε πράξη τη δέσμευσή της για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο στα 1500 ευρώ.

«Συντάξεις ε; 4000 ευρώ σε όλους. 13ος 14ος μισθός… Ας το αντιληφθούμε ότι με τα ίδια προβλήματα παλεύουμε όλοι και μπορούμε να επιμείνουμε μόνο σε ρεαλιστικές λύσεις. Λέτε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είναι αναποτελεσματικά. Όμως τα αναχώματα της Πολιτείας ήταν και συντονισμένα και είχαν συγκεκριμένο αποτύπωμα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Κάποιος να ενημερώσει τον αρχηγό σας ότι φορολογήσαμε τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας», είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι σήμερα οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έπεσαν στα προ κρίσης επίπεδα. «Εμείς εξορθολογήσαμε τις τιμές στο βρεφικό γάλα και απαγορεύσαμε τις προσφορές σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί», συνέχισε και ανέφερε αναλυτικά και άλλα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα περί μειωμένου ΦΠΑ ως αντίδοτο στην ακρίβεια. «Αυτό το μέτρο δοκιμάστηκε σε άλλες χώρες όπως στην Ισπανία. Δεν πέτυχε. Δείτε τις τιμές στην Ισπανία και συγκρίνετε με την Ελλάδα. Πόσο στοιχίζει το μέτρο; 4 δις τον πρώτο χρόνο και 2,4 δις για κάθε επόμενο χρόνο. Όλα τα μέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει στοιχίζουν στην 4ετία 45,8 δις. Αυτή η πρόταση νόμου πρέπει να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο. Είναι εδώ η κοστολόγηση. 45 δις την τετραετία στοιχίζουν αυτά που τάζετε. Δεν έχετε μάθει τίποτα από τα λάθη σας. Αυτά που εισηγείστε συνεπάγονται μόνο μία λέξη. Χρεοκοπία και αυτή τη φορά χρεοκοπία χωρίς επιστροφή. Το πάθημα πρέπει να γίνει μάθημα και οι πολιτικές δυνάμεις έχουν χρέος να μην καταφεύγουν σε εύκολα συνθήματα που χαϊδεύουν αυτιά. Όταν βρεθήκατε στην ίδια θέση το 2018 ο αρχηγός σας τι έλεγε; Να σας το θυμίσω; Ότι οι μειώσεις στο ΦΠΑ δεν θα περάσουν ποτέ στους καταναλωτές και είναι αναποτελεσματικές. Τσίπρας - ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καρέκλα και Τσίπρας - ΣΥΡΙΖΑ με καρέκλα», ανέφερε δείχνοντας προς τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί αυτή την κοστολόγηση να την πάει στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. «Δεν μπορείτε να τάζετε λαγούς με πετραχήλια χωρίς απάντηση. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Άκουσα και τον αρχηγό σας ότι φέρνει φρέσκο αέρα αλλά φοβάμαι ότι είναι αέρας κοπανιστός», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη θέση της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση κάνει πλάτες στα συμφέροντα. «Τότε ποιος μείωσε 50 φόρους και βελτίωσε μισθούς και συντάξεις; Ποιος διαθέτει μόνο φέτος 7 δις για κοινωνικές παροχές έχοντας φορολογήσει και εισπράξει εκατοντάδες εκάτ. από του παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος; Ποιος αύξησε το αφορολόγητο στις οικογένειες με παιδιά και το επίδομα μητρότητας; Ποιος διευκολύνει τους νέους; Ποιος έχει προσφέρει πρώτη κατοικία με το πρόγραμμα "Σπίτι μου"; Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ ώρα για τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση», αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων.

«Είναι οξύμωρο τη μάχη κατά κολοσσών να την δίνει η κεντροδεξιά παράταξη και εσείς να μας ασκείτε κριτική γιατί τα βάζουμε με τις πολυεθνικές», ανέφερε.

«Μας λέτε να μειωθεί ο ΦΠΑ για λίγο. Και μετά; Βγείτε επιτέλους από τον φαντασιακό σας κόσμο και να λέτε ψέματα και για τη σύγκριση των τιμών. Άκουσα τον αρχηγό σας να λέει για τη φέτα», συνέχισε και ανέφερε συγκεκριμένες τιμές της φέτας σε σύγκριση με άλλες χώρες.

«Πείτε στον αρχηγό σας την επόμενη φορά που θα κάνει σποτάκι να συγκρίνει τουλάχιστον παρεμφερή προϊόντα. Όχι βιολογικό λάδι με κανονικό και σε διαφορετικές συσκευασίες. Μπορεί να είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας αλλά για λαδέμπορας δεν κάνει», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η σημερινή συζήτηση είναι η τελευταία πριν τις ευρωεκλογές. «Τα στοιχήματα της νέας ευρωπαϊκής πενταετίας συνδέονται και με τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες», υπογράμμισε και μίλησε αναλυτικά στα θέματα που αφορούν την Ελλάδα όπως μεταξύ άλλων το κοινό ζητούμενο ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής.

«Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ έχουμε ευρωεκλογές σε δύο εβδομάδες τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πρωτίστως η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχουν πει κουβέντα για την Ευρώπη της επόμενης ημέρας. Επιλέγετε να μετατρέψετε τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Αν θα πετύχει ή όχι θα το δούμε. Το γεγονός ότι το μέλλον της Ευρώπης απουσιάζουν από τον πολιτικό σας λόγο δεν σας καθιστά δύναμη αξιόπιστη να διεκδικήσει αυτά που αξίζουν στους Έλληνες. Η παράταξη μας έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη όταν συντονισμένα οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης τότε φώναζαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Το βάρος της ψήφου της 9ης Ιουνίου θα είναι μεγάλο. Οι πολίτες ξέρουν πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα στον τόπο ώστε αυτός να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης, μακριά από πειραματισμούς, μακριά από αψήφιστα δήθεν μηνύματα διαμαρτυρίας. Ο λαός μας κρίνει και διακρίνει. Όλοι μας γνωρίζουμε τις δυσκολίες, την αγωνία του νοικοκυριού», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αν σήμερα σας απάντησα εγώ. Σε δύο εβδομάδες θα σας απαντήσουν εκείνοι», πρόσθεσε κλείνοντας την πρωτολογία του ο πρωθυπουργός.

