Κασσελάκης: Κριτική στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Σφοδρή κριτική ασκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την ακρίβεια.

Ειδικότερα, ο Στέφανος Κασσελάκης, στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως το μόνο που έχει να πει ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια που βιώνουν οι πολίτες καθημερινά είναι «Ούρσουλα, σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να σ’ το δώσω.»

Παράλληλα κάνει λόγο για απόλυτη γύμνια.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση:

Το μόνο που έχει να σας πει ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια που βιώνετε καθημερινά είναι: «Ούρσουλα, σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να σ’ το δώσω».

Κι αφού εκείνοι δεν έχουν πρόγραμμα, τι κάνουν;

Πιάνουν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το παραποιούν: 40 δισ! 50 δισ! Λεφτόδεντρα!

Επικαλούνται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όμως εκείνο μετρά τις δαπάνες, όχι τα έσοδα.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την Ακρίβεια πέρασε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο το αποτίμησε στα 2,7 δισ.

Αντίβαρο: Έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη τραπεζών, διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας. Θα μας φέρει 3,2 δισ., άρα έχουμε και μισό δισ. πλεόνασμα.

Αυτό σημαίνει ότι από αύριο μπορούμε να εφαρμόσουμε:

1.0% ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και βρεφικά είδη (για 6 + 6 μήνες).

2.Μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα στον χαμηλότερο συντελεστή της Ε.Ε.

3.Ειδική κάρτα για μειωμένη τιμή στο Αγροτικό πετρέλαιο.

4.Μείωση της τιμής της μηνιαίας κάρτας για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε όλη την Ελλάδα.

5.Μείωση ΦΠΑ σε ύδρευση και αποχέτευση.

Αντίστοιχα, στο νέο φορολογικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ απλά:

-Την ελάφρυνση τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα ως 100.000 ευρώ, θα την επιβαρυνθούν όσοι βγάζουν από 200.000 ευρώ και πάνω.

-Τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 17% για νομικά πρόσωπα με κέρδος έως 220.000€, θα την επιβαρυνθούν οι εταιρείες με έσοδα πάνω από 220.000€.

Δε λέγεται «λεφτόδεντρα».

Λέγεται ΠΛΗΡΩΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για να μη μείνει κανένας πίσω, για να πάμε μπροστά όλοι μαζί.

Όσο ο Πρωθυπουργός σάς δουλεύει με επιστολές στην Ούρσουλα, εμείς -ο ΣΥΡΙΖΑ- ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ.

Όλα κοστολογημένα.

Όλα έτοιμα να εφαρμοστούν από αύριο κιόλας.

Για μια Καλύτερη Ζωή Τώρα!».

Πηγή: skai.gr

