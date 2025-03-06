Οι κ.κ. Σκέρτσος, Γεραπετρίτης και ο πρωθυπουργός ήταν ενήμεροι και άρα συνυπεύθυνοι για το «μπάζωμα» στα Τέμπη, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στο mail για το οποίο υπάρχει σήμερα δημοσίευμα στην εφημερίδα «Εστία».

«Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να παίζει με τη νοημοσύνη μας. Έχετε καταλάβει ότι έξω η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι οι προφάσεις εν αμαρτίαις δεν είναι μια δικαιολογία απλή για ένα λάθος που κάνατε; Πήρατε e-mail. Ποιοι το πήρατε; Ο Σκέρτσος, ο Γεραπετρίτης που το αποδέχθηκε και το γραφείο του πρωθυπουργού έχει επάνω κοινοποίηση. Άρα όχι μόνο εσείς. Έχουμε τρία φυσικά πρόσωπα. Με βάση τον νόμο είστε και οι τρεις όλοι ενήμεροι, όλοι συνυπεύθυνοι γιατί γνωρίζατε», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Πρέπει να απολογηθείτε συνεπώς και εσείς διότι είστε συνυπεύθυνοι, και ο πρωθυπουργός. Ένας υπουργός, πρέπει να έχει την ανάληψη ευθύνης, ως κορωνίδα στα όποια λάθη του. Σε αυτό το κράτος που φτιάξατε εσείς και οι υπόλοιποι, δεν υπάρχει η ευθύνη, υπάρχει η δικαιολογία. Μια φθηνή δικαιολογία», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και κάλεσε τον κ. Σκέρτσο «να μην κάνει σκέρτσα με την αλήθεια» και «να μην κάνει σκέρτσα με τη νοημοσύνη».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε πως το να αναφέρει ο πρωθυπουργός τι θα κάνει το 2027 για τον σιδηρόδρομο, αντί να πει τι δεν έκανε τα χρόνια της πρωθυπουργίας του, δείχνει πόσο ένοχη είναι η κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

