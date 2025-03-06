Η αντιπολίτευση προσέρχεται στην προανακριτική επιτροπή έχοντας προαποφασίσει ενοχή, ανέφερε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, σε παρέμβασή της στη Βουλή όπου συζητείται η πρόταση δυσπιστίας.

«Είμαι πάνω από 35 χρόνια σε αυτή τη Βουλή και έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συζητήσεις. Στη δημοκρατία, η διαδικασία δεν είναι τύπος, είναι ουσία. Όταν εχθές προτείνατε προανακριτική επιτροπή για τον κ. Τριαντόπουλο, η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ. Γι' αυτό και θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Όταν συσταθεί προανακριτική επιτροπή θα προβεί στις πράξεις και τις ενέργειες εκείνες που είναι απαραίτητες για να κρίνουν εάν υπάρχουν οι ενδείξεις για τον κ. Τριαντόπουλο, θα καλέσει τους μάρτυρες, όποιους θεωρεί η προανακριτική επιτροπή, και από κει και πέρα κάποια στιγμή, θα καταλήξει σε ένα πόρισμα», είπε η κ. Μπακογιάννη και συνέχισε, απευθυνόμενη στην αντιπολίτευση: «Έρχεστε σήμερα προκαταλαμβάνοντας την οποιαδήποτε διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής, να αποφασίσετε ποιους θέλετε μάρτυρες, πώς θα γίνει, αλλά κυρίως, έχετε προαποφασίσει την ενοχή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της διαδικασίας των επιτροπών. Όταν ένα κόμμα προσέρχεται, έχοντας αποφασίσει προ πολλού την ενοχή των ανθρώπων, για τους οποίους θεωρητικώς η προανακριτική συστήνεται, τότε τελείτε σε πλήρη κοινοβουλευτική αταξία. Αλλά και επειδή άκουσα περί ηθικής από τον κ. Τσακαλώτο, και σε παντελώς ανήθικη νοοτροπία. Διότι στις δημοκρατίες αποδεικνύεται η ενοχή των ανθρώπων πριν καταδικαστούν. Εσείς έχετε ήδη καταδικάσει. Εμείς όταν μιλάμε για καταδικασμένους δικαστηρίων, δεν μιλάμε για καταδικασμένους που εικάζουμε ότι είναι ένοχοι. Άρα, λίγη περισσότερη σοβαρότητα και λίγες λιγότερες ύβρεις και χαρακτηρισμούς, διότι το επίπεδό σας αυτές τις μέρες αδικεί 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, τα αδικείτε και τα φέρνετε στα μέτρα σας. Είναι ντροπή κύριοι συνάδελφοι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.