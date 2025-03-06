Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ενότητα εντός της ΕΕ, στη συζήτηση για το θέμα της άμυνας και της ασφάλειας της ΕΕ, αλλά και της Ουκρανίας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος σήμερα στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, μαζί με άλλα κράτη μέλη, με την Ελλάδα και τη Γαλλία, εδώ και καιρό υποστηρίζουν την ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει τις αποτρεπτικές δυνατότητές της και εξέφρασε την ελπίδα σήμερα να ανοίξει ο δρόμος για να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Στο θέμα της Ουκρανίας, ο Ν. Χριστοδουλίδης, τόνισε ότι τα βασικά ζητούμενα είναι ο τερματισμός του πολέμου, ο σεβασμός της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, επισημαίνοντας ότι «ως ΕΕ οφείλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι η μερική συμμετοχή κρατών μελών της ΕΕ σε Συνόδους Κορυφής, «δεν συμβάλλει προς την ενότητα που πρέπει να δείχνουμε ως ΕΕ», τη στιγμή μάλιστα που ήδη υπάρχουν διαιρέσεις εντός της ΕΕ, με δύο κράτη-μέλη να αντιδρούν σε κάποιες αποφάσεις. «Δεν μπορώ να μην σημειώσω το γεγονός ότι σε τέτοιες Συνόδους καλείται, για παράδειγμα, η Τουρκία, που είναι η χώρα η οποία παραβιάζει συνεχώς τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην ουσία η Τουρκία εκμεταλλεύεται προς δικό της όφελος τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την ίδια στιγμή προσκαλείται σε Συνόδους σε σχέση με το να στηριχθεί η Ουκρανία», δήλωσε ο Ν. Χριστοδουλίδης και αναρωτήθηκε: «μια χώρα η οποία κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος, πώς μπορεί να διαδραματίσει τον οποιονδήποτε ρόλο σε θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων;» - «είναι θέματα που θα συζητήσουμε», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

