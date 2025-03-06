Σταϊκούρας: Η οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων υπάρχει από το 2016 και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα

Από το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει η ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν την ενσωματώσατε, επισήμανε, σε παρέμβασή του στη Βουλή, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

O κ. Σταϊκούρας είπε ότι συμπεριλήφθηκε στην πρόταση δυσπιστίας, η πρόσφατη (Δεκ. ‘24) προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμόρφωση της χώρας με την ενωσιακή νομοθεσία περί ασφάλειας των σιδηροδρόμων, αλλά δεν περιελήφθη, επειδή δεν τους συμφέρει, ότι η σχετική οδηγία είναι από το 2016, και δεν την ενσωμάτωσαν. Όπως είπε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε εθνικό σχέδιο δράσης το 2019, χωρίς ούτε μία πρόταση για την ασφάλεια στους σιδηρόδρομους. «Και έρχεστε σήμερα, και κουνάτε το δάχτυλο;». Εμείς, προσέθεσε, καταθέσαμε έκθεση στις 13/10/2023 και σχέδιο δράσης στις 3/34/2024, «συμφωνημένο με την Ευρώπη. Και έκτοτε το υποβάλουμε κάθε δύο μήνες, καταθέτοντας το τελευταίο, 3ο σχέδιο, τον Ιανουάριο του 2025».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρατήρησε ότι στην επίμαχη προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή «αναγνωρίζει τα σχέδια και την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά επισημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος». Κατέθεσε επίσης στα πρακτικά και την απάντηση που έδωσε το Υπουργείο του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

