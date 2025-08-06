Η Αθήνα καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης - Απαντά στη ρηματική διακοίνωση με χάρτες στον ΟΗΕ

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ κατέθεσε χθες την ελληνική απάντηση στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, απορρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς της Τρίπολης με βάση τους χάρτες των νόμιμων συμφωνιών ανάμεσα στην Αθήνα, στο Κάιρο, στη Ρώμη, αλλά και τις βασικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης με τη ρηματική διακοίνωσή της (έγγραφο στον ΟΗΕ Α/79/600 της 20ής Ιουνίου) ουσιαστικά κατήγγειλε την Αθήνα με αφορμή τη δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα της 12ης Ιουνίου των χαρτών που αφορούν την παραχώρηση από την Ελλάδα δύο οικοπέδων στα νοτιοδυτικά της Κρήτης στην αμερικανική Chevron.

Στην ουσία η Τρίπολη υπερασπιζόταν τα όρια του τουρκολιβυκού μνημονίου, όπως αυτά είχαν χαραχθεί το 2019 ανάμεσα στην τότε κυβέρνηση του Φαγέζ αλ Σάρατζ και την Αγκυρα.

Στην ελληνική απάντηση αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας, τα οποία στο Ιόνιο Πέλαγος και έως το ακρωτήριο Ταίναρο αγγίζουν τα 12 ναυτικά μίλια, τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και, βεβαίως, τη διεθνή αποδοχή των συμφωνιών με Αίγυπτο (τμηματική ΑΟΖ) και Ιταλία (πλήρης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα).

