Είναι αξιολύπητο να τσακωνόμαστε για αυτό το θέμα (τα Γλυπτά του Παρθενώνα) τόνισε σε εκπομπή του BBC ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης στη σκιά της διαμάχης Λονδίνου - Αθήνας για τα Γλυπτά.

«Βρετανοί στρατιώτες και Έλληνες στρατιώτες, έχουμε χύσει αίμα μαζί για 200 χρόνια σε όλες τις μεγάλες συγκρούσεις, είναι αξιολύπητο να τσακωνόμαστε γι' αυτό» τόνισε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.



«Νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνες το βλέπουν πραγματικά ως μια διαμάχη μεταξύ δύο πρωθυπουργών που θα έπρεπε να κάνουν άλλα πράγματα. Σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, επιτρέψτε μου να πω, αποφύγετε το ζήτημα της ιδιοκτησίας, είναι ένα εντελώς άσχετο θέμα. Αν αρχίσουμε να συζητάμε για τη νομιμότητα ή την παρανομία αυτού που έκανε ο Έλγιν ή το Βρετανικό Μουσείο που κρατούσε τα αγάλματα του Παρθενώνα, δεν θα φτάσουμε πουθενά. Και αναφέρατε, ο συνάδελφός σου έχει πολύ δίκιο, ότι οι λαοί μας είναι σύμμαχοι εδώ και 200 χρόνια».

'It's pathetic to be having a spat over this'



Former Greek finance minister Yanis Varoufakis discusses the Parthenon Sculptures row on the latest #BBCNewscast... — BBC Sounds (@BBCSounds) December 2, 2023

Πηγή: skai.gr

