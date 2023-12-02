Η διαδικασία της επιστολικής ψήφου είναι απολύτως διασφαλισμένη σε όλα της τα στάδια, διαβεβαίωσε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως. «Η λύση την οποία προτείνουμε και θα συζητήσουμε αναλυτικά με τα κόμματα, ενσωματώνει όλες τις δικλείδες ασφαλείας που μας υπαγορεύει ο ΟΑΣΕ ο οποίος έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τις χώρες που εφαρμόζουν το σύστημα της επιστολικής ψήφου» δήλωσε η υπουργός μιλώντας στον ΑΝΤ1.



Επισήμανε ότι οι φάκελοι της επιστολικής ψήφου καθώς και η κάλπη στην οποία θα μπαίνει αυτή, θα φυλάσσονται από την αστυνομία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με κλειστό κύκλωμα κάλυψης και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ θα έχει προηγηθεί, κατά την παραλαβή τους, η εφαρμογή ισχυρών δικλείδων ασφαλείας που θα διασφαλίζουν την ταυτοπροσωπία.



Πρόσθεσε δε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τα κόμματα και δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι απολύτως ανοιχτή «σε κάθε συζήτηση, σε κάθε προβληματισμό, σε κάθε πρόταση που μπορεί να έχουν τα κόμματα της Βουλής για βελτιώσεις».



Τέλος, η υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «το θέμα είναι πιο σύνθετο, έχει περισσότερες παραμέτρους, περισσότερες ρυθμίσεις. Πάμε βήμα - βήμα. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία εντοπίζεται στο θέμα των ευρωεκλογών, και της διεξαγωγής τυχόν δημοψηφισμάτων. Από εκεί και πέρα θα το συζητήσουμε και σε άλλες εκλογικές διαδικασίες».



Πηγή: skai.gr

