Μεξικό: Αν οι ΗΠΑ χαρακτηρίσουν τα καρτέλ τρομοκρατικές οργανώσεις θα διευρύνει την καταγγελία κατά κατασκευαστών όπλων

Το Μεξικό σκοπεύει να διευρύνει την καταγγελία του κατά των κατασκευαστών όπλων εάν η Ουάσινγκτον περιλάβει μεξικάνικα καρτέλ στη μαύρη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, σε ένα νέο επεισόδιο της αναμέτρησής της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεξικανική κυβέρνηση κατηγορεί τους Αμερικανούς κατασκευαστές ότι πωλούν όπλα στα μεξικάνικα καρτέλ.

Στη λογική αυτή, αυτοί οι κατασκευαστές και πωλητές όπλων θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για συνενοχή με τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με την πρόεδρο του Μεξικού.

«Εάν οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος είχαν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές, εμείς θα έπρεπε να διευρύνουμε την καταγγελία στις ΗΠΑ γιατί, όπως έχει ήδη παραδεχτεί το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το 74% των όπλων των εγκληματικών συμμοριών προέρχονται» από το Τέξας, την Αριζόνα ή άλλες αμερικανικές πολιτείες, δήλωσε η αριστερή πρόεδρος κατά τη διάρκεια της τακτικής της συνέντευξης Τύπου.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζεται να συμπεριλάβει στη μαύρη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, μαφίες, καρτέλ ή εγκληματικές συμμορίες από το Μεξικό, την Κολομβία, το Ελ Σαλβαδόρ και τη Βενεζουέλα, έγραψε την Πέμπτη η εφημερίδα New York Times.

Η κυβέρνηση του Μεξικού αντιτάσσεται σε αυτό, θεωρώντας ότι το μέτρο αυτό θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα σε αμερικανικές παρεμβάσεις στη χώρα.

Τον περασμένο Αύγουστο, δικαστής στη Βοστόνη απέρριψε λόγω "αναρμοδιότητας" αγωγή του Μεξικού κατά Αμερικανών κατασκευαστών και πωλητών όπλων. Το Μεξικό διεκδικούσε από αυτούς ποσό 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θεωρώντας τους υπεύθυνους για την εγκληματική βία στο έδαφός του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού, 200.000 με 750.000 όπλα που κατασκευάζονται από αυτές τις αμερικανικές εταιρίες φθάνουν λαθραία κάθε χρόνο στην επικράτειά του, και η συντριπτική πλειονότητα των όπλων αυτών εντοπίζονται σε σκηνές εγκλήματος στη χώρα.

Το Μεξικό κατέθεσε μια άλλη καταγγελία σε δικαστήριο της Αριζόνα, βάσει ενός νέου νόμου στις ΗΠΑ που τιμωρεί τους πλασματικούς εμπορευόμενους οι οποίοι αγοράζουν όπλα για τρίτους.

«Συνεργασία ναι, υποταγή όχι»: με αυτό το σύνθημα, η κυβέρνηση του Μεξικού προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ διαλόγου και αποφασιστικότητας από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ΗΠΑ είναι ο πρώτος εταίρος του Μεξικού που απορροφά το 84% των εξαγωγών του.

Η Σέινμπαουμ ανακοίνωσε στις αρχές Φεβρουαρίου την αποστολή 10.000 στρατιωτών κατά μήκος των συνόρων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος Τραμπ να αναβάλει για έναν μήνα την απειλή της επιβολής δασμών 25% στις εξαγωγές από το Μεξικό.

Η πρόεδρος του Μεξικού έχει απειλήσει την Google με δικαστική δίωξη γιατί η μηχανή που μονοπωλεί πάνω από το 90% των διαδικτυακών αναζητήσεων άλλαξε στους χάρτες της το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε "Κόλπο της Αμερικής", μετά το σχετικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

