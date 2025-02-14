Πέθανε ο ηθοποιός και ράπερ Gene Allen

Ο ράπερ και σταρ του Χόλιγουντ Τζιν Άλεν πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Ο σταρ, του οποίου το μεσαίο όνομα ήταν «Groove», πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του.

Η οικογένειά του, η οποία και βρίσκεται σε σοκ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είπε στο TMZ πως απεβίωσε την Τετάρτη.

Eμφανίστηκε σε πολλές ταινίες όπως στην κωμωδία «House Party» του 1990 και στη συνέχειά της, καθώς και στην ταινία της Tina Turner «What's Love Got to Do With It» με πρωταγωνίστρια την Angelina Bassett, που γυρίστηκε το 1993.

Ηταν επίσης ο «πλανόδιος φωτογράφος» στην ταινία Boomerang του 1992 με τους Eddie Murphy, Robin Givens και Halle Berry.

Ο Άλεν έκανε επίσης πολλές δουλειές και συναυλίες στο ραδιόφωνο μετά την καριέρα του στον κινηματογράφο.

Η τελευταία του ανάρτηση στο Instagram ήταν πριν από τέσσερις ημέρες, όπου εθεάθη να τραγουδά με ένα μικρόφωνο σε ένα πάρτι και να λέει «δεν αστειεύομαι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.