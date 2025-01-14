Συστάσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον στην αεροπορία, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεσή της για το 2025.

Πρόκειται για την 4η έκθεση «European Aviation Environmental Report,» η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του τομέα των αερομεταφορών και της προόδου που έχει σημειωθεί από την τελευταία έκθεση του 2022. Η Επιτροπή παρουσιάζει συστάσεις για τη μείωση του αντίκτυπου των αερομεταφορών στην κλιματική αλλαγή, τον θόρυβο και την ποιότητα του αέρα. Συνιστάται η εστίαση σε μέτρα όπως η αύξηση της χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων, η μόχλευση των βελτιστοποιήσεων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και η υιοθέτηση πιο αποδοτικών τεχνολογιών ως προς τα καύσιμα. Με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, οι εκπομπές θα μπορούσαν να μειωθούν τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα έως το 2050, σε σύγκριση με ένα σενάριο business-as-usual.

Από την προηγούμενη έκθεση, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στους τομείς των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και βελτιώσεις στις επιδόσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης εναέριας κυκλοφορίας, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, απαιτεί περαιτέρω δράση. Οι αερομεταφορές, όπως και όλοι οι άλλοι τρόποι μεταφοράς, πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους και να συμβάλουν στον φιλόδοξο στόχο της ΕΕ για την επίτευξη ενός κλιματικά ουδέτερου μέλλοντος έως το 2050. Η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί και να φτάσει τις 11,8 εκατομμύρια ετήσιες πτήσεις μέχρι τότε.

Σχετικά με την έκθεση, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε: «Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα στις αερομεταφορές αποτελεί την καθοριστική πρόκληση του 21ου αιώνα και είναι το κλειδί για την ανάπτυξη του κλάδου διασφαλίζοντας παράλληλα ζωτική συνδεσιμότητα για τους πολίτες μας. Με την παρακολούθηση της προόδου και τον εντοπισμό περιοχών προς βελτίωση, το «European Aviation Environmental Report» παρέχει τα στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής αεροπορίας ευθυγραμμισμένη με τους κοινοτικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς στόχους».

Η έκθεση συντάσσεται από την Επιτροπή, μαζί με τον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Eurocontrol.

Πηγή: skai.gr

