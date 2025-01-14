Με τη Λούκα Κατσέλη, η οποία συνιστά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την Προεδρία της Δημοκρατίας, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στη Βουλή, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Κατά το διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπενθύμισε τη «συνεπή και σοβαρή στάση» που κράτησε το κόμμα του στο θέμα αυτό, επισημαίνοντας: «Δεν ανοίξαμε θέματα, ούτε πρόωρα, ούτε με σκοπό κάποια εσωκομματική συζήτηση ή συμφέροντα, αλλά θεωρήσαμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στη σοβαρότητα που έχει αυτός ο ρόλος, έτσι ώστε να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και για τον ίδιο τον θεσμό. Διότι πράγματι υπάρχουν σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία της Δημοκρατίας, με το κράτος δικαίου και μπορεί και η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας να συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση, γνωρίζοντας τα όρια που έχει αυτή η θέση».

Όσον αφορά την υποψηφιότητας της κυρίας Κατσέλη, εξέφρασε την άποψη ότι «μπορεί να συμβάλει, μιας και έχει τα χαρακτηριστικά και των δημοκρατικών αξιών και του ήθους, αλλά και μιας πολιτικής διαδρομής με σημαντική συμβολή στα κοινωνικά ζητήματα, στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, στα θέματα της λειτουργίας της οικονομίας, αλλά και του κοινωνικού κράτους».

«Και η διεθνής εμπειρία, αλλά και η ακαδημαϊκή εμπειρία μπορούν επίσης να βοηθήσουν, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο με πολλές αβεβαιότητες, που πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προχωράμε και σε μεταρρυθμίσεις που ενώνουν την κοινωνία», ανέφερε, τονίζοντας ότι «αυτή η υποψηφιότητα μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις, να μην είναι μόνο μία υποψηφιότητα που προτείνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αλλά να είναι μια προοδευτική πρόταση για μία χώρα, η οποία μπορεί να προοδεύσει».

Από την πλευρά της η Λούκα Κατσέλη ευχαρίστησε προσωπικά τον Σ. Φάμελλο και την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για «την άκρως τιμητική πρόταση». «Την αποδέχτηκα, γιατί πιστεύω ότι ο ρόλος του Προέδρου, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία και τη δυστοπία που ζούμε παγκοσμίως, είναι καταλυτικός, κυρίως για το θέμα των αξιών», είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να βρει η Ελλάδα μια αξιακή πυξίδα». «Να εμπνεύσουμε, να δώσουμε ένα όραμα και μια ελπίδα στα νέα παιδιά, να συνεχίσουν να αγωνίζονται για μια δίκαιη κοινωνία και μια ασφαλή πατρίδα και να δώσουμε και περιεχόμενο στις έννοιες που τόσο πολύ χρησιμοποιούμε στον δημόσιο διάλογο, αλλά που σπάνια εξηγούμε: Τι σημαίνει ουσιαστική δημοκρατία σήμερα, τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας», συνέχισε η κυρία Κατσέλη και κατέληξε: «Ελπίζω η δική μου υποψηφιότητα να στηριχθεί πλατύτερα και αυτό νομίζω θα είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί. Να είμαστε καταλύτες για μια καλύτερη πατρίδα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

