Στις 11:30 η αυριανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 11.30, θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Πηγή: skai.gr

