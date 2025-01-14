Στις 11:30 η αυριανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 11.30, θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.
Πηγή: skai.gr
