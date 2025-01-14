Λογαριασμός
Στις 11:30 η αυριανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στο προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων

Μητσοτάκης_Σακελλαροπούλου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 11.30, θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

