Τζεντιλόνι: Η Ελλάδα θα λάβει αρωγή μέσω του έκτακτου ταμείου υποστήριξης της ΕΕ για τις φυσικές καταστροφές «και όχι μόνο» Πολιτική 13:46, 11.09.2023

Σχετικά με το πόσο σύντομα θα φτάσει η χρηματοοικονομική βοήθεια της ΕΕ, ο Πάολο Τζεντιλόνι ανέφερε ότι κάποια κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα ήδη από φέτος, αλλά με περιορισμένο τρόπο, αλλά το επόμενο έτος η βοήθεια θα είναι πολύ πιο ουσιαστική.