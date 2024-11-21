Κυβέρνηση: Tο βλέμμα στην οικονομία και στις «επιταγές» της κοινωνίας

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η κατάθεση ενός «νοικοκυρεμένου» προϋπολογισμού όπως χαρακτηρίζεται από κυβερνητικά στελέχη, αλλάζει τη σελίδα της πολιτικής κουβέντας που άνοιξαν οι εσωκομματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στη ΝΔ, με τη διαγραφή Σαμαρά, και η επισφράγιση του «τέλους Σαμαρά» και τυπικά, με την ανακοίνωση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, επαναφέρει την πολιτική συζήτηση στα «σημαντικά» και «μεγάλα».

«Ο Προϋπολογισμός του 2025 είναι ένας Προϋπολογισμός, ο οποίος συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σοβαρότητα με την οικονομική ανάπτυξη απαντά σε εθνικές και κοινωνικές προτεραιότητες, επουλώνει τις πληγές της κρίσης της περασμένης δεκαετίας και συντελεί στο να ανέβει η πατρίδα μας ακόμα ψηλότερα!» δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μετά την κατάθεση, δείχνοντας το δρόμο που είναι αποφασισμένη να συνεχίσει η κυβέρνηση στην κοινωνία με σύμμαχο τα ικανοποιητικά μεγέθη της οικονομίας.

Το Μέγαρο Μαξίμου είναι αποφασισμένο προβάλλοντας την πολιτική του με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και στα ελληνικά νοικοκυριά, να ξεπεράσει τις αναταράξεις που προκάλεσε η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού, επικοινωνώντας εμφατικά, ο ίδιος ο πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη, το στρατηγικό του πλάνο σε κάθε επίπεδο. Σε αυτόν τον σχεδιασμό, σε πρώτο «πλάνο» είναι η οικονομία και οι επιδόσεις της, που με τη σειρά τους θα ενεργοποιήσουν πολιτικές για τους πολίτες και τη βελτίωση της καθημερινότητας και της «τσέπης» τους. «Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ μας είναι τριπλάσιος από τον μέσο όρο της ΕΕ», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, αλλά πως αυτό έχει θετικό αποτύπωμα στο εισόδημά τους, στην βελτίωση των παροχών υγείας, στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες, παρατηρούν οι ίδιες πηγές.

Αυτό το πλάνο, σχεδιάζεται να παρουσιαστεί και να αναλυθεί προς κάθε κατεύθυνση το επόμενο διάστημα, επιστρέφοντας κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε πρόγραμμα περιοδειών κυρίως σε περιοχές της Αττικής. Στόχος είναι η αναθέρμανση της επαφής με τους πολίτες, η οποία πρέπει να συντηρείται ανεξαρτήτως περιόδου , επισημαίνουν στελέχη της ΝΔ, για να διατηρείται η αμεσότητα της επαφής με τον κόσμο και τα προβλήματά του. Παράλληλα , να αναδειχθούν και το κυβερνητικό έργο, μέσω των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν αλλά και που αναμένονται να υλοποιηθούν. Στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει η εκτίμηση πως μέσα από την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η κυβέρνηση θα καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να προσελκύσει εκείνους τους πολίτες που αποστασιοποιήθηκαν το διάστημα μετά τις εθνικές εκλογές του 2023.

Υπό αυτά τα δεδομένα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην κρισιμότητα της πολιτικής σταθερότητας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο της χώρας και κατ’ επέκταση των πολιτών. Αποτελεί όμως ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα σε όσους θέλησαν να κινδυνολογήσουν για την κοινοβουλευτική συνοχή της ΝΔ, μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. «Θεωρώ ότι η πολιτική σταθερότητα, την οποία εγγυάται και η Κ.Ο. της Ν.Δ. και προσωπικά ο Πρωθυπουργός και συνολικά τα μέλη της Κυβέρνησης, είναι η μοναδική, όχι μοναδική, είναι η πιο απαραίτητη, η πιο αναγκαία προϋπόθεση για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Από μόνη της δεν λέει κάτι. Αλλά χωρίς τη σταθερότητα, χωρίς την πολιτική σταθερότητα, δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο» τόνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Σε αντιδιαστολή δε, υπενθύμισε δύο δεδομένα. «Το ένα, το ίδιο μας το παρελθόν. Να θυμηθούμε πόσο ζητούμενο ήταν η σταθερότητα για πάρα πολλά χρόνια και πόσα πολλά πληρώσαμε από αυτούς, οι οποίοι δήθεν θα άλλαζαν τα πάντα και μας ανάγκασαν σε μια παρατεταμένη αβεβαιότητα, με πάρα πολλά παρεπόμενα αυτής, της αβεβαιότητα. Και το δεύτερο, είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο, είμαστε μέλη μιας Ευρώπης, της Ευρώπης του 2024, που σε πολλές χώρες η σταθερότητα είναι το ζητούμενο, έστω και για ένα μήνα. Εμείς το έχουμε καταφέρει, μετά από πολύ δύσκολα χρόνια, και έχουμε κατοχυρώσει, το 2019-2023, το 2023-2027, που πιστέψτε με θα είναι σταθερός κύκλος. Δεν θα το χαρίσουμε για ένα καπρίτσιο» κατέληξε με νόημα.Στο εσωκομματικό πεδίο τα βλέμματα στρέφονται στην παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή αύριο, Παρασκευή από την Πάτρα, όπου θα παραστεί στην παρουσίαση βιβλίου, και το κατά πόσο θα πάρει ή όχι θέση στα όσα συνέβησαν με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο είχε έναν κοινό «βηματισμό» τον τελευταίο καιρό, αλλά όχι της ίδια έντασης και φρασεολογίας. «Κάθε του τοποθέτηση για εμάς έχει ενδιαφέρον» σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, μη αμφισβητώντας το ενδιαφέρον και την κρισιμότητα – ίσως- της τοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.