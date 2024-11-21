Έρχεται νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στην Κουμουνδούρου το debate των τεσσάρων υποψηφίων προκάλεσε χαμόγελα, ωστόσο και αυτά ήταν συγκρατημένα λόγω των παράλληλων διεργασιών που γίνονται στην πλευρά Κασσελάκη ενόψει της ανακοίνωσης του νέου του κόμματος το Σάββατο το μεσημέρι. «Η συζήτηση και ο διάλογος ανάμεσα στους υποψήφιους ανέδειξε πως η διαδικασία για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου του κόμματος διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των διαφορετικών οπτικών και του ζωντανού διαλόγου», αναφέραν χαρακτηριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζοντας πως οι ώρες που μετρούν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι λίγες.

Η Γιώτα Πούλου χθες το βράδυ στο ΟΝΕ άνοιξε τα χαρτιά της και ανακοίνωσε πως είναι θέμα ωρών η ανεξαρτητοποίησή της, ενώ ως δεδομένο θεωρούν στην Κουμουνδούρου πως ανάλογη κίνηση θα κάνει και η Θεοδώρα Τζάκρη. Αν δεν αλλάξει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί σύντομα με 29 βουλευτές, ενώ τα χαρτιά του δεν έχει ανοίξει ακόμα ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Η τηλεμαχία στη δημόσια τηλεόραση πραγματοποιήθηκε με τους υποψηφίους προέδρους να γνωρίζουν πως είναι πολύ πιθανό η μετακόμισή τους στον έβδομο όροφο της Κουμουνδούρου να μη γίνει με το «δεξί». Ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να ψάξει τρόπους - εφόσον είναι δυνατόν - να επαναφέρει έστω και με «μεταγραφές» τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση.

Στο debate οι τόνοι δεν ανέβηκαν μόνο μικρά «τζαρτζαρίσματα» που τόνωσαν το ενδιαφέρον της συζήτησης. Δεν έλειψε όπως αναμενόταν η σκληρή κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ ο κάθε υποψήφιος προσπάθησε να βρει την «αχίλλειο πτέρνα» του αντιπάλου του. Ο Σωκράτης Φάμελλος εγκάλεσε τον Παύλο Πολάκη για επιλογές που έχει κάνει σε σχέση με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, την έντονη κριτική που έχει ασκήσει για διάφορα θέματα, ενώ άφησε και αιχμές πως o χανιώτης βουλευτής δεν ψήφισε την προϋπόθεση ανάρτησης του πόθεν έσχες για να πάρει κάποιος το χρίσμα του υποψηφίου προέδρου.

«Πόσα λάθη σου να αντέξει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ» είπε χαρακτηριστικά. Ο Παύλος Πολάκης το αρνήθηκε, υπενθύμισε πως πρώτος κατέθεσε το πόθεν έσχες του και επέμεινε προς τον πρώην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη ΔΕΗ και την ενέργεια. Επίθεση στον Νικόλα Φαραντούρη εξαπέλυσαν Σωκράτης Φάμελλος και Παύλος Πολάκης για το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να δείξει το έργο του στο Ευρωκοινοβούλιο και βιάστηκε να κατέβει υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος εγκάλεσε το Παύλο Πολάκη γιατί δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια αφού υπήρχε τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την τεκνοθεσία με την οποία διαφωνούσε. Ο Παύλος Πολάκης του απάντησε πως πρόκειται για εμπόριο το οποίο δεν μπορεί να αποδεχτεί ούτε για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Ο Σωκράτης Φάμελλος σε σχέση με τη διαφωνία του το κόμμα να προσφύγει σε εκλογές πέρυσι τον Φεβρουάριο εξήγησε πως αυτό που προέταξε ήταν το συμφέρον και η ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί στις ευρωεκλογές ενωμένος, ενώ ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη ψευδές.

Κόντρα υπήρξε και μεταξύ του Νικόλα Φαραντούρη και του Παύλου Πολάκη. Απευθυνόμενος στον πρώην υπουργό του είπε πως «πήρες από το χέρι και υποστήριξες με ψυχή και σώμα έναν εντελώς άγνωστο τον οποίο δεν φρόντισες να ξεψαχνίσεις». «Τελικά εγώ των ξεψάχνισα» του απάντησε ο Παύλος Πολάκης. Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς είναι ότι ερωτηθείς σχετικά, ο κ.Γκλέτσος επέμεινε στην πρότασή του για εισαγωγή ιερόδουλων προς κάλυψη αναγκών εργατών που βρίσκονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα,

Καθαρός νικητής δεν υπήρχε αφού όλοι απέφυγαν να κάνουν το λάθος που θα τους στοιχίσει. Ο στόχος, άλλωστε ήταν η συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να πάνε στις κάλπες και το μήνυμα πως ο αλληλοσπαραγμός στο κόμμα είναι παρελθόν. Η αποστροφή του Απόστολου Γκλέτσου για τις ανεμογεννήτριες που δεν παράγουν ρεύμα ήταν η στιγμή που προκάλεσε τα περισσότερα χαμόγελα στο στούντιο της ΕΡΤ. Στην κριτική στα έργα και τις ημέρες του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ επέμειναν οι Σωκράτης Φάμελλος, Παύλος Πολάκης και Απόστολος Γκλέτσος. Ο Νικόλας Φαραντούρης υπεραμύνθηκε της θέσης που κατέχει στις Βρυξέλλες προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναμπεί στο κέντρο των αποφάσεων και μίλησε αναλυτικά για το σχέδιο του για το Κόκκινο και την Αυγή. Ο Απόστολος Γκλέτσος ζήτησε αλλαγή πορείας προς τα Αριστερά και εξαπέλυσε επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη για τη στάση του στο συνέδριο.

