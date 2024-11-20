ΣΥΡΙΖΑ για το ντιμπέιτ των «4»: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια νέα δυναμική περίοδο

Το debate των υποψήφιων για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, που διεξήχθη στην ΕΡΤ, στέφθηκε με πλήρη επιτυχία αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση. "Οι τέσσερις υποψήφιοι, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Παύλος Πολάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Νικόλας Φαραντούρης απάντησαν με το δικό τους όραμα και σχέδιο για την ηγεσία του κόμματος" τονίζεται.
"Η συζήτηση και ο διάλογος ανάμεσα στους υποψήφιους ανέδειξε πως η διαδικασία για την ανάδειξη του επόμενου Προέδρου του Κόμματος διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των διαφορετικών οπτικών και του ζωντανού διαλόγου. Η επιτυχία του debate συνιστά ένα ακόμα βήμα, ενόψει και της εκλογικής διαδικασίας την προσεχή Κυριακή, που δείχνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια νέα δυναμική περίοδο, βάζοντας ως πρώτο μέλημα τις πολιτικές προτάσεις απέναντι στα αδιέξοδα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης Μητσοτάκη" σημειώνει η Κουμουνδούρου.
"Στην επιτυχία του debate συνετέλεσε καθοριστικά η εμπειρία και ο επαγγελματισμός που διέπουν τη Δημόσια Τηλεόραση, σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή των δημοσιογράφων της ΕΡΤ Χριστίνας Βίδου και Απόστολου Μαγγηριάδη, που είχαν την ευθύνη του συντονισμού, ήταν καθοριστική" καταλήγει η ανακοίνωση.
