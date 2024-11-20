Ο Κασσελάκης καλεί τα μέλη να ψηφίσουν το νέο όνομα του κόμματος - Τα 15 προτεινόμενα ονόματα

Μέσα από βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Στέφανος Κασσελάκης καλεί τα μέλη να ψηφίσουν το νέο όνομα στο todikomaskinima.gr.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κασσελάκης θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024, στις 12:00 μ.μ., στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα ανακοινωθεί και το όνομα του κόμματος, το οποίο και θα προκύψει από την ψηφοφορία των μελών του κινήματος.

Αναλυτικά τα 15 προτεινόμενα ονόματα:

Άλμα Δημοκρατίας Αύριο Δημοκρατικό κόμμα Δύναμη Δημοκρατίας Ελληνικό όνειρο Εμείς Κίνημα Κίνημα Δημοκρατίας Μπορούμε Μπροστά Ορίζοντας Προοδευτικό κίνημα Προοδευτικοί πολίτες Πρόοδος Συγχρονη Αριστερά

Tο Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» παρουσιάζουμε την ιδρυτική μας διακήρυξη και το όνομα που θα έχει το πολιτικό μας σπίτι.



Το όνομα,

που αποφασίζετε εσείς τώρα.



Μπαίνετε στοhttps://t.co/7xojIaOB2y



Γράφεστε μέλη.

Από τη λίστα… pic.twitter.com/wBuRb25a6p — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 20, 2024

Πηγή: skai.gr

