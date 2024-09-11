Για τις ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με την «πτώση» Κασσελάκη και τις εκλογές για νέο αρχηγό μίλησε το πρωί της Τετάρτης η βουλευτής του κόμματος, Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία φιλοξενήθηκε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα».

Αρχικά, η κ. Τζάκρη δήλωσε πως η ίδια εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος η διεξαγωγή του Συνεδρίου να γίνει νωρίτερα, στις 6 Οκτωβρίου, με την υπάρχουσα σύνθεση, καθώς όπως ανέφερε «σε περίπτωση που αργήσουν οι εσωκομματικές εκλογές, έχουμε κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης».

«Η γραφειοκρατία, δηλαδή οι 87, ήταν οι ίδιοι που γκρέμισαν πέρυσι και τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα πράττουν το ίδιο με τον Στέφανο Κασσελάκη», τόνισε στη συνέχεια η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να προσθέσει ότι «αυτό κορυφώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, όπου τα 2/3 των μελών ψήφισαν με μυστική διαδικασία και το 1/3 επωνύμως και φανερά από το τηλέφωνο. Επομένως, πρόκειται για μια διαδικασία προβληματική και ερμαφρόδιτη, που δεν τη λες και άρτια, χωρίς ιστορικό προηγούμενο».

Σε σχετική ερώτηση, εκτίμησε ότι ο κ. Κασσελάκης πρέπει να είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σχολιάζοντας για τη στάση του Παύλου Πολάκη είπε ότι «λυπάμαι που ο φίλος μου επέλεξε να συνταχθεί με τους 87, αυτούς δηλαδή που μέχρι πρότινος ζητούσαν τη διαγραφή του από το κόμμα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «προβοκάτσια» τις φήμες που ακούγονται ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.