Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με το χώρο της υγείας να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της κυβέρνησης, το οποίο στοχεύει να «κερδίσει» έως το τέλος της τετραετίας, ο πρωθυπουργός συνέχισε τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου χθες βρέθηκε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να συζητήσουν και να προωθήσουν το πλάνο που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, το Σαββατοκύριακο.

«Το 2027 πρέπει να έχουμε πολλά καινούργια κέντρα υγείας, πολλά ανακαινισμένα νοσοκομεία, περισσότερους γιατρούς, πιο καλοπληρωμένους γιατρούς, νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα αυτό το οποίο βλέπουν σήμερα οι πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε περιορίσει σημαντικά τις λίστες των χειρουργείων» είπε ο πρωθυπουργός ξεδιπλώνοντας τον μεταρρυθμιστικό του σχεδιασμό και τις στοχεύσεις του για το Εθνικό Σύστημα Υγείας τα επόμενα χρόνια.

Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, λοιπόν, και η ταχύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών που φτάνουν στα επείγοντα των νοσοκομείων βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς πρόκειται για μία επιτακτική ανάγκη που πρέπει να επιλυθεί άμεσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε, άναψε το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση των απογευματινών χειρουργείων με 51 εκατ. ευρώ, για πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για ιατρικές υπηρεσίες και περιμένουν για μήνες ή χρόνια στις λίστες αναμονής. Σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται πως τα εν λόγω χειρουργεία θα ξεκινήσουν αρχές Νοεμβρίου, δίνοντας έμφαση στους πολίτες που βρίσκονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε αναμονή, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για τη συστηματική μείωση των εκκρεμών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, η οποία παρακολουθείται πλέον μέσω της ενιαίας ψηφιακής λίστας χειρουργείων, την οποία υλοποίησε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Εξίσου ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει και η διαχείριση των επειγόντων περιστατικών, όπως το έθιξε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά τις δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, για τα οποία εντός του επόμενου διαστήματος θα υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για πρωτοβουλίες ενίσχυσης σε προσωπικό και με στόχο η μικρότερη αναμονή και ταλαιπωρία για τους πολίτες στα νοσοκομεία.

Στα σχέδια του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας είναι και η πρόσληψη 550 τραυματιοφορέων, οι οποίοι υπολογίζεται θα μπορέσουν να αναλάβουν καθήκοντα το Δεκέμβριο, με στόχο να απασχοληθούν στις εφημερίες μεγάλων νοσοκομείων, ώστε η αναμονή να μειωθεί τουλάχιστον κατά μία ώρα. Παράλληλα, στις άμεσες παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας περιλαμβάνονται οι μαζικές νέες προσκλήσεις που θα γίνουν τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου για περίπου 250 γιατρούς στις άγονες περιοχές σε συνέχεια της ΚΥΑ για την αύξηση του επιδόματος προσέλκυσης των σημερινών 100 ευρώ το μήνα στα 300 ευρώ και στα 600 ευρώ για 18 ειδικότητες. Ταυτόχρονα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθούν από τον Υπουργό Υγείας, προς ψήφιση στη Βουλή, και τα θεσμικά κίνητρα για τις άγονες περιοχές. Πρόκειται για : τη μείωση των υποχρεωτικών ετών παραμονής από τα 5 πιθανότατα στα 4 έτη, αυξημένη μοριοδότηση για τη μετάθεσή τους μετά το πέρας αυτής της περιόδου και εκπαιδευτικές άδειες για τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. Ταυτόχρονα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ σε 88 νοσοκομεία και 154 Κέντρα Υγείας.

Ρυθμίσεις οι οποίες εκτιμάται ότι θα δώσουν μια νέα ώθηση στο ΕΣΥ το οποίο θα αλλάξει προς το καλύτερο, ανταποκρινόμενο άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, ώστε στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε ο πρωθυπουργός, να κριθεί «για το εάν το 2027 η χώρα θα έχει πραγματικά ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών».



