Στη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, από την οποία αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί, αναφέρθηκε η Θεοδώρα Τζάκρη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Μετά τις 7 Σεπτέμβρη στην Πολιτική Γραμματεία που έγινε μετά την πρόταση μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη στην Κεντρική Επιτροπή, οι ψήφοι να σας θυμίσω ήταν 17-1, οπότε καταλαβαίνετε τους συσχετισμούς», επεσήμανε αρχικά η κ. Τζάκρη, υποστηρίζοντας ότι «το να τρίζει τα δόντια της μια ψευδεπίγραφη εξουσία, δεν προκαλεί τρόμο, αλλά καγχασμό».

«Στην κυριολεξία το έχουν τερματίσει, οι απειλές για διαγραφές κόσμου ή και το γεγονός ότι μου κλείνουν μέχρι και το μικρόφωνο όταν μιλάω, όλες αυτές οι αστειότητες προκαλούν γέλιο, γιατί έχουν έναν συγκεκριμένο ορίζοντα μέχρι τις 24 του Νοέμβρη. Θέλουν να συμβολίσουν επί της ουσίας πως όποιος είναι με τον Κασσελάκη, τιμωρείται. Αυτά θυμίζουν άλλες εποχές και αποτελούν παράσημα για μένα».

«Όλοι έχουν θέση στον ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη, είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσει από τον 1ο γύρο»

Παράλληλα, η κ. Τζάκρη υπογράμμισε πως η ίδια προχώρησε σε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση απέναντι στα στελέχη που κατηγορούσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για bullying, πράγμα που, όπως ισχυρίζεται, τους έκανε να «πάρουν πίσω άρον-άρον τις κατηγορίες και δεν τις ξανακούσαμε από τότε».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το αν στον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη έχουν θέση όλα τα στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε ότι σκοπός δεν είναι να αποκλειστεί κανείς. «Το κοινό που θα ψηφίσει Σωκράτη Φάμελλο δεν είναι ενιαίο ούτε ως προς τη σύνθεση ούτε ως προς τις πεποιθήσεις του. Υπάρχει μια μικρή ομάδα που προσπαθεί να τους ρυμουλκήσει, να τους εγκλωβίσει και να τους εργαλειοποιήσει, πείθοντάς τους να κόψουν τις γέφυρες πίσω τους. Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί για μένα είναι σύντροφοί μας και δεν αλλάζει αυτό».

Τέλος, εξέφρασε εκ νέου την αισιοδοξία της ότι μεγάλος νικητής της εσωκομματικής μάχης θα είναι ο Στέφανος Κασσελάκης από τον πρώτο γύρο μάλιστα, χαρακτηρίζοντας «αστειότητες», «ασυναρτησίες» και «γελοιότητες όσα λέγονται περί μη υποψηφιότητάς του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.