«Αν δε λυθεί η μεγάλη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, δηλαδη ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη και ευημερία στην περιοχή μας», ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Παύλο Τσίμα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Σημείωσε ότι η επίλυση πρέπει να γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο, ωστόσο τόνισε πως δεν είμαστε ακόμα κοντά σε αυτό.
Ο υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας διαθέτει αυτήν τη στιγμή ένα πολύ καλό διεθνές κεφάλαιο, το οποίο είναι «ισχυρότερο από ποτέ».
Ο κ. Γεραπετριτης, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας ποτέ δεν πρόκειται να συναινέσει στο να τεθούν ζητήματα κυριαρχίας.
Απαντώντας στις αιτιάσεις για την πολιτική προσέγγισης στον ελληνοτουρκικό διάλογο, ανέφερε πως σέβεται τις διαφορετικές απόψεις, αλλά - πρόσθεσε- «δικό μου χρέος είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες ειρήνης, ευημερίας και εθνικης αυτοπεποίθησης».
Σε ό,τι αφορά στις επόμενες συναντήσεις που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι θα εξετάσουν το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν.
