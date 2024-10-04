«Αν δε λυθεί η μεγάλη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, δηλαδη ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη και ευημερία στην περιοχή μας», ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Παύλο Τσίμα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σημείωσε ότι η επίλυση πρέπει να γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο, ωστόσο τόνισε πως δεν είμαστε ακόμα κοντά σε αυτό.

Ο υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας διαθέτει αυτήν τη στιγμή ένα πολύ καλό διεθνές κεφάλαιο, το οποίο είναι «ισχυρότερο από ποτέ».

Ο κ. Γεραπετριτης, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας ποτέ δεν πρόκειται να συναινέσει στο να τεθούν ζητήματα κυριαρχίας.

Απαντώντας στις αιτιάσεις για την πολιτική προσέγγισης στον ελληνοτουρκικό διάλογο, ανέφερε πως σέβεται τις διαφορετικές απόψεις, αλλά - πρόσθεσε- «δικό μου χρέος είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες ειρήνης, ευημερίας και εθνικης αυτοπεποίθησης».

Σε ό,τι αφορά στις επόμενες συναντήσεις που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι θα εξετάσουν το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν.

Πηγή: skai.gr

