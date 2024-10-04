Τον Έβρο επισκέφθηκε χθες και προχθές ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος στο πλαίσιο του ευρύτερου κυβερνητικού έργου για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023.

Αρχικά, προχθές, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, συνεδρίασε η Ειδική Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη του Έβρου, υπό την προεδρία του υφυπουργού, Χρήστου Τριαντόπουλου, στη Δαδιά του δήμου Σουφλίου, όπου αναλύθηκε η προεργασία - με όλους τους εμπλεκόμενους - που έχει γίνει μέχρι τώρα για το περιεχόμενο του σχεδίου, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Διάζωμα και τον κ. Σταύρο Μπένο, τους δήμους του Έβρου και όλα τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής, όλη αυτή την περίοδο.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου (master plan), έπειτα από συνεργασία όλων και ως προς το σκέλος της χρηματοδότησης και τέθηκε το χρονοδιάγραμμα για την προώθηση της διαδικασίας της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης εντός του τρέχοντος έτους σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο κ. Τριαντόπουλος παρουσίασε, επίσης, και την πορεία υλοποίησης του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης, το οποίο και ξεκίνησε να υλοποιείται από την πρώτη στιγμή μετά τις πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί, ο υφυπουργός σημείωσε ότι:

1. Όσον αφορά την πρώτη αρωγή, μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr, έχουν καταβληθεί 490.000 ευρώ στους πληγέντες του Έβρου, εκ των οποίων 41 δικαιούχοι έλαβαν 217.804 ευρώ ως πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής και 75 δικαιούχοι έλαβαν 272.000 ευρώ ως πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων.

2. Όσον αφορά τη χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπου έχουν εκδοθεί εννέα υπουργικές αποφάσεις και έχουν καταβληθεί 2.138.375 ευρώ σε 340 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

3. Όσον αφορά τη χορήγηση της τελικής επιχορήγησης της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση επιχορήγησης για τις πληγείσες επιχειρήσεις, ύψους 821.675 ευρώ και έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή της εξόφλησης των πρώτων δικαιούχων, όπου μέχρι σήμερα, οι πληρωμές ανέρχονται σε 474.391 ευρώ προς 33 επιχειρήσεις.

4. Όσον αφορά το ειδικό σχήμα ενίσχυσης επιχειρήσεων Σουφλίου που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της περιοχής μέσα από την πλατφόρμα mybusinesssupport, έχουν καταβληθεί 56.364 ευρώ.

5. Όσον αφορά το υβριδικό σχήμα της κρατικής αρωγής για την απώλεια φυτικού κεφαλαίου σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, καταβλήθηκαν περίπου 7.400.000 ευρώ σε δικαιούχους της Έβρου ως προκαταβολή 50% και δρομολογείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

6. Όσον αφορά την άυλη ψηφιακή κάρτα Evros Pass για το δήμο Σουφλίου και τη δημοτική Ενότητα Φερών του δήμου Αλεξανδρούπολης, η οικονομική ενίσχυση των 200 ευρώ ανά voucher που υλοποιείται το τρέχον έτος, σε τρεις φάσεις, έχει προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.

7. Όσον αφορά το δάσος, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δρομολογούνται παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 63.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση δασικών οικοσυστημάτων του Έβρου.

8. Όσον αφορά την αποζημίωση ζωϊκού κεφαλαίου, καταβλήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις στους δικαιούχους κτηνοτρόφους του Έβρου που επλήγησαν από την πυρκαγιά του 2023, οι οποίες ανέρχονται σε 261.488 ευρώ.

9. Όσον αφορά τις κατοικίες, η στεγαστική συνδρομή αποτελείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η εκτιμώμενη αρχικώς χρηματοδότηση όσον αφορά τον Έβρο να ανέρχεται σε 3.775.296 ευρώ. Επίσης, παρέχεται επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, με αρχικό προϋπολογισμό 815.792 ευρώ.

10. Όσον αφορά την έκτακτη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής έχει εγκριθεί έκτακτη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης του Έβρου, συνολικού ύψους 9.270.000 ευρώ, εκ των οποίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2.220.000 ευρώ και στους Δήμους του Έβρου 7.050.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

