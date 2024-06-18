«Αναφορικά με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, δεν είμαστε πια με την αμιγή διμερή ατζέντα των προηγούμενων δεκαετιών. Έχουμε ευθυγραμμίσει τις εθνικές μας επιδιώξεις με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές στην περιοχή, καθιστώντας μας "Champions League", μετράμε πλέον», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας στα ελληνοτουρκικά, αφού «ζήσαμε την άσχημη τουρκική φάση το κολασμένο καλοκαίρι του 2020, όταν και ο Ερντογάν ήταν απασχολημένος με την επανεκλογή του», προσθέτοντας ότι μόλις ξεκαθάρισε το τοπίο του πολιτικού χάρτη, η στάση της Τουρκίας άλλαξε ριζικά.

Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις με τη Μονή της Χώρας και την πρώτη προσευχή Μουσουλμάνων μετά τη μετατροπή του ναού σε τζαμί, υπογράμμισε:

«Οι αποφάσεις για την Αγιά Σοφιά και τη Μονή της Χώρας με στενοχώρησαν και σαν άνθρωπο και σαν Έλληνα και σαν Ευρωπαίο αξιωματούχο. Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα γύρω από τα κοινωνικοοικονομικά της χώρας του και να δημιουργήσει έναν πυρήνα γύρω από τη θρησκεία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κινητοποιήσουμε την επιρροή μας γύρω από την UNESCO και την ΕΥρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτά τα μνημεία να συνεχίζουν να είναι ανοιχτά προς την κοινωνία και να ανήκουν στην ανθρωπότητα».

Μάλιστα, σημείωσε πως όλα τα παραπάνω δεν περνούν απαρατήρητα από τις Βρυξέλλες, όπου γίνεται πλέον σαφές ότι η Τουρκία πλέον «διολισθαίνει προς μια πιο μουσουλμανική κατάσταση». Όπως ανέφερε, η Τουρκία έχει τετραπλασιάσει τις εμπορικές της σχέσεις με τη Ρωσία, την ίδια ώρα που η Ευρώπη έχει 14 πακέτα κυρώσεων εναντίον της δεύτερης λόγω του Ουκρανικού.

«Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει κλειδώσει για την προεδρία της Κομισιόν - Σε βάθος χρόνου η πρόταση για κοινό ευρωπαϊκό στρατό»

Στη συνέχεια η συζήτηση μετατοπίστηκε στο παρασκήνιο γύρω από τις ζυμώσεις στα ευρωπαϊκά αξιώματα.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε πως είναι γνωστή η τετράδα της επόμενης ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να έχει «κλειδώσει» για την προεδρία, τη Ρομπέρτα Μέτσολα για το Ευρωκοινοβούλιο, τον κ. Κόστα για το Συμβούλιο και την Εσθονή πρωθυπουργό την κ. Κάλας για το Εξωτερικών.

«Πιστεύω πως πρέπει σύντομα να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Έχουμε δυο πολέμους στη γειτονιά μας, έχουμε πληθωριστικές πιέσεις, ενεργειακή κρίση, το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι και μια κρίση ηγεσίας», επεσήμανε προαναγγέλλοντας ότι η πρωτοβουλία Μητσοτάκη-Τουσκ για κοινό θόλο αεράμυνας θα προχωρήσει.

«Τα θέματα άμυνας θα αποτελέσουν το επίκεντρο για τη νέα Κομισιόν, με τα θέματα ταχείας επέμβασης να είναι στο επίκεντρο και με κοινή βούληση για κοινό ευρωπαϊκό στρατό στο τέλος της διαδρομής σε βάθος χρόνου».

Τέλος, σχολιάζοντας τα σενάρια πολέμου με τη Ρωσία, ο κ. Σχοινάς ξεκαθάρισε πως η περίοδος της αθωότητας έχει τελειώσει για την Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδείνωσης της επιχειρησιακής κατάστασης στο Ουκρανικό.

«Υπάρχει μια παρέα στο Κρεμλίνο, με την οποία δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Οι Λατίνοι έλεγαν "αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο". Δείτε μόνο ότι χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, η Σουηδία και η Φινλανδία, παραδοσιακά ουδέτερες, αποφάσισαν να μπουν στο ΝΑΤΟ».

Πηγή: skai.gr

