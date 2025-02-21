Τσουκαλάς: Υπάρχει πιο μεγάλη αμφισβήτηση της δικαιοσύνης από τη μη εφαρμογή των αποφάσεών της;

Για τις απειλές που δέχονται στελέχη της κυβέρνησης, κλήθηκε να τοποθετηθεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ACTION24 τις οποίες και καταδίκασε.

«Οι καταστάσεις δεν πρέπει να ξεφεύγουν και επ’ ουδενί να λαμβάνουν προσωπικά χαρακτηριστικά. Εδώ όμως η υπάρχουσα κατάσταση τροφοδοτεί μία τοξικότητα. Το μέγα ερώτημα είναι το ποιος γεννά αυτή την κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την καλλιεργεί συνειδητά».

«Η κυβέρνηση θεωρεί ότι όσο υπάρχει ακραία πόλωση στην κοινωνία τόσο εκείνη ή πιο ακραίες δυνάμεις θα έχουν κέρδος» εκτίμησε ο Εκπρόσωπος Τύπου και συνέχισε παραθέτοντας τα λόγια του Χάρυ Τρούμαν πως: «Αν δεν μπορείς να πείσεις, μπέρδεψε τα».

«Σήμερα βλέπουμε από τη Νέα Δημοκρατία μια επιχείρηση συσκότισης όσον αφορά στα πραγματικά στοιχεία αφού, αντί να ασχολούμαστε με τις ευθύνες του κ. Τριαντόπουλου, συζητάμε για το πότε ακριβώς η αντιπολίτευση έμαθε για τη δικογραφία. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Κανονισμός της Βουλής εξέθεσε την κυβέρνηση και όχι την αντιπολίτευση μιας και ανέφερε με σαφήνεια το τι προέβλεπε» συμπλήρωσε.

«Όσο η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και συλλήβδην την αντιπολίτευση πως καλλιεργεί την τοξικότητα, αφήνει ανεξέλεγκτες τις ομάδες παραπληροφόρησης να διαστρεβλώνουν και να προχωρούν σε ύβρεις. Δεν ακούσαμε κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης να καταδικάζει αυτήν την κατάσταση», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Βέβαια τον τελευταίο καιρό τον ρόλο αυτών των ομάδων φαίνεται με δηλώσεις τους να έχουν πάρει οι υπουργοί της και αντί να επιλέγουν τη νηφαλιότητα και τον πολιτικό πολιτισμό προτιμούν να πριμοδοτούν τα άκρα. Η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να επιβιώσει δεν έχει κανένα πρόβλημα να βάλει φωτιά σε όλο το πολιτικό σύστημα».

Για τις αιχμές που αφήνει η κυβέρνηση κατά του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ότι εκείνο καλλιεργεί την πόλωση, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «ο Άδωνις Γεωργιάδης προχθές μίλησε για “βούρκο”, στον οποίο θα κυλήσει τη χώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και ερωτώ να μάθω τι είναι αυτό που έχει πει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και είναι τοξικό γιατί έως τώρα μόνο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας επιλέγουν με δηλώσεις τους να κλιμακώσουν την κατάσταση. Σε όσους, δε, του καταλογίζουν πως η φράση ότι «είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης ο πρωθυπουργός» δημιουργεί πόλωση να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για πολιτική κριτική. Η συγκάλυψη αφορά στις ευθύνες πολιτικών προσώπων που προστατεύονται από την κυβέρνηση. Εμείς κάνουμε μόνο πολιτική κριτική στηριζόμενη σε νομικά κείμενα και πορίσματα εισαγγελικών αρχών».

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει ως θέση την ανάγκη αλλαγής της επιλογής των ανώτατων κλιμακίων της δικαιοσύνης και αυτήν ακριβώς επανέλαβε χθες ο Πρόεδρος, Νίκος Ανδρουλάκης» είπε σχετικά με την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση και εξήγησε «η Νέα Δημοκρατία έσπευσε να πει ότι έχουμε ήδη ψηφίσει στο άρθ.24/ν.5143 την γνώμη των Ολομελειών των Δικαστηρίων. Να τους πούμε πως πρώτα απ’ όλα αυτό είναι το άρθρο 27 και επίσης πρόκειται για ένα άρθρο που αναφέρει ότι είναι μη δεσμευτική η άποψή τους. Εμείς μιλάμε για δεσμευτική ικανότητα ώστε να μπορεί η Βουλή με ευρείες πλειοψηφίες να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Ακόμη και σε αυτό η Νέα Δημοκρατία κάνει προπαγάνδα με ψεύδη».

«Υπάρχει πιο μεγάλη αμφισβήτηση της δικαιοσύνης από τη μη εφαρμογή των αποφάσεών της;» διερωτήθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου και απάντησε πως «έχει βγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που υποχρεώνει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο πολιτικός προϊστάμενός της είναι πρωθυπουργός και δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση. Με άλλα λόγια, έχουμε μια δικαστική απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου που δεν έχει προσβληθεί και η κυβέρνηση δεν τον εφαρμόζει. Για να μη μας καταλογίσει κανείς ότι κοιτάμε μόνο τα «εν οίκω» να θυμίσουμε ότι και στην περίπτωση των αναδρομικών των συνταξιούχων ισχύει το ίδιο. Σεβασμός στη δικαιοσύνη είναι να σέβομαι όποια απόφαση βγάζει, είτε μου αρέσει είτε όχι. Είναι άλλο πράγμα να σε ικανοποιεί μία απόφαση, άλλο να εμπιστεύεσαι και άλλο να σέβεσαι. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεν έχει ιστορικό μη εφαρμογής αποφάσεως ενόσω ήταν κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία έχει πλείστες περιπτώσεις που δεν έχει εφαρμόσει αποφάσεις.

Εμείς λέμε ότι όσο η εκτελεστική εξουσία είναι εκείνη που επιλέγει δικαστική, διαμορφώνονται όροι εξάρτησης. Για να σπάσει αυτό το απόστημα πρέπει να πάμε με ευρείες πλειοψηφίες στην επιλογή των ανώτατων κλιμακίων της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι δείκτης μέτρησης του πολιτισμού και το τελευταίο καταφύγιο των αδυνάτων και γι’ αυτό είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί η αξιοπιστία σε αυτή».

Ως προς τη χθεσινή δήλωση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε πως «εμένα μου έκανε εντύπωση που είδα την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κα Αδειλίνη, να δημοσιοποιεί συνομιλίες με ιδιώτες. Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν προβλέπεται σε κάποιο άρθρο της ποινικής δικονομίας. Ειδικά όταν είναι ανοιχτή η ποινική προδικασία».

Τέλος, επανέλαβε πως «θα κάνουμε πρόταση δυσπιστίας όταν θα έχουμε στα χέρια μας τα πορίσματα. Η πράξη αυτή γίνεται μία φορά κάθε έξι μήνες και θέλουμε να υπάρχουν όλα τα επιβαρυντικά στοιχεία ώστε να αναδειχθεί η πλήρης εικόνα των ευθυνών».

Πηγή: skai.gr

