Πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, ζητάει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ενόψει και της δημοσίευσης της Στρατηγικής για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ερωτά την Κομισιόν πως θα ενισχύσει την πρόσβαση τους σε χρηματοδότηση και την κατοχύρωση και στρατηγική χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους, όπως οι πατέντες.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας κάνει ειδική αναφορά στις νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες κατά του καρκίνου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενεργειών, ώστε η Ευρώπη να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας έρευνας για τον καρκίνο.

Σημειώνει, δε, πως παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ευρωπαϊκών startups, που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα δεν διαφέρει σημαντικά από τον αριθμό των αμερικανικών (1.027 νεοφυείς στην ΕΕ έναντι 1.325 στις ΗΠΑ), οι αμερικανικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται πιο γρήγορα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, με αποτέλεσμα 40% αυτών να βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο (έναντι 24% στην ΕΕ) και να κατέχουν σημαντικά μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε τεχνολογίες, όπως κυτταρική ανοσοθεραπεία, γονιδιακή θεραπεία και ανάλυση εικόνας.

Καταλήγει με αναφορά σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με την οποία «οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στις ΗΠΑ, κατέχουν 82% περισσότερες διεθνείς πατέντες από τις αντίστοιχες στην ΕΕ, ενώ οι νεοφυείς και σε πρώιμο στάδιο επιχειρήσεις υπερβαίνουν τα χαρτοφυλάκια στην ΕΕ κατά 58% και 56%, αντίστοιχα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

