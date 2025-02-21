ΣΥΡΙΖΑ κατά ηγεσίας Αρείου Πάγου: Λειτουργεί επιλεκτικά ως βραχίονας της κυβέρνησης

Απάντηση στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας λόγο για «επίθεση» της Γεωργίας Αδειλίνη στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο.

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του: «Η διάκριση των εξουσιών είναι θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας. Οι αντιδράσεις για τις δημόσιες παρεμβάσεις της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, με έσχατη αυτή της κ. Αδειλίνη εναντίον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου, είναι γενικευμένες: από τους συγγενείς των θυμάτων μέχρι τον νομικό κόσμο και τις πολιτικές προοδευτικές δυνάμεις».

Και σημειώνει στην ανακοίνωση: «Η ηγεσία του Αρείου Πάγου όταν λειτουργεί επιλεκτικά ως βραχίονας της κυβέρνησης, πλήττει το κύρος του θεσμού και υποβαθμίζει την αξιοπιστία της δικαιοσύνης».

«Ο κατά τα άλλα λαλίστατος κ. Φλωρίδης, που χαρακτήριζε "για τα μπάζα" όσους ζητούν δικαιοσύνη, έχει κάποια θέση για τις παρεμβάσεις της δικαστικής εξουσίας στα πολιτικά πράγματα της χώρας;», καταλήγει.

Η ανακοίνωση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου

Υπενθυμίζεται πως χτες, Πέμπτη, με ανακοίνωσή της η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη έδωσε απάντηση σε δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή, ο οποίος διερωτήθηκε «γιατί είχε βιαστεί η κα Αδειλίνη και είχε αποκλείσει κάθε συσχέτιση της εξαφάνισης του γιου της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας με τα καθήκοντά της; (ενν. της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας)».

Στην ανακοίνωσή της η κ. Αδειλίνη αναφέρει:

«Σε πρόσφατη τοποθέτησή του πολιτικός αρχηγός, αναπαράγοντας ουσιαστικά αντίστοιχες αναρτήσεις ανωνύμων, κυρίως, διαδικτυακών κηνσόρων, δήλωσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι: 'σήμερα η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται και ζητάει απαντήσεις μετά την αποκάλυψη του θανάτου του γιου της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας'.

Και διατύπωσε, μεταξύ άλλων, και το πιο κάτω πανηγυρικό ερώτημα, απευθυνόμενος προσωπικά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: 'Γιατί είχε βιαστεί η κα Αδειλίνη και είχε αποκλείσει κάθε συσχέτιση της εξαφάνισης του γιου της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας με τα καθήκοντά της; (ενν. της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας)'.

Κατόπιν αυτών, οφείλω να δηλώσω δημόσια ότι η κα Σοφία Αποστολάκη, Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, λίγες μόλις μέρες μετά την εξαφάνιση του γιου της Βασίλη Καλογήρου, σε επικοινωνία μας, εξέφρασε τη θλίψη και τη δυσαρέσκειά της για δημοσιεύματα που συσχέτιζαν το πιο πάνω γεγονός με τα εισαγγελικά της καθήκοντα.

Την ίδια δυσαρέσκεια εξέφρασε η κα Αποστολάκη και στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

Αυτός ήταν ο λόγος των ανακοινώσεων στις οποίες προέβησαν στις αρχές Ιανουαρίου και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, με τις οποίες εν ολίγοις στηλιτεύθηκε οποιαδήποτε σύνδεση του οδυνηρού ανθρώπινου περιστατικού της εξαφάνισης του γιου της ανωτέρω συναδέλφου Εισαγγελέως με κάθε μορφής εκμετάλλευση υπό τον μανδύα της δήθεν ενημέρωσης του κοινού.

Σχετική, άλλωστε, είναι και η δήλωση του Γ. Τσούκαλη, ερευνητή της οικογένειας του τότε αγνοούμενου Βασίλη Καλογήρου, που διαλαμβάνεται στο tovima.gr της 25/1/2025, στο άρθρο με τίτλο «Λάρισα: Αγωνία για τον 39χρονο Βασίλη-Συνδέεται η υπόθεση με τα Τέμπη;» και την οποία αναφέρω αυτούσια:

'Παρά το γεγονός ότι πέρασε ως σενάριο εξαφάνισης στον κοινό νου το επάγγελμα της μητέρας του Βασίλη, επειδή ως εισαγγελέας εφετών είχε αναλάβει την υπόθεση των Τεμπών, θα ήθελα να πω ότι και η οικογένεια και εγώ το αποκλείουμε. Είναι κάτι που δεν μας απασχολεί...'.

Σε κάθε περίπτωση, ήδη, ερευνάται αρμοδίως κάθε πιθανό αίτιο θανάτου του Βασίλη Καλογήρου.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Γεωργία Ευθ. Αδειλίνη».

